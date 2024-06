Un addio al celibato da ricordare, ma per una festa interrotta, quello dello sposo che per festeggiare le imminenti nozze ha scelto di travestirsi da Gesù Cristo e sfilare in strada, trovando poi sul suo percorso l’auto della polizia locale. L’episodio è avvenuto sabato 1° giugno nella zona di Piazza Marina a Jesolo, dove assieme ad gruppo di giovani, l’uomo si era riunito per celebrare la serata.

La via crucis e la multa di 200€

Con barba e capelli lunghi, e vestito di una tunica bianca, “Gesù” ha sfilato per le vie del centro anche con una grossa croce di legno sulle spalle, imitando una sorta di via crucis sotto lo sguardo di residenti e turisti. Trovata non gradita da molti cittadini, così qualcuno ha deciso di chiamare la polizia. All’arrivo della pattuglia, il gruppo di amici è stato identificato e il futuro sposo è stato multato con una sanzione di 200 euro.

La prassi di vestirsi da Gesù

Nonostante la natura goliardica del gesto infatti, il regolamento di polizia urbana lo considera irriverente e blasfemo. Il Gazzettino, che riporta la notizia, ricorda eventi simili erano molto comuni fino a qualche anno fa e che proprio per contrastare travestimenti come quello recentemente sanzionato, l’amministrazione comunale di Jesolo aveva deciso di modificare il regolamento locale per punire comportamenti analoghi. Una sanzione per rispettare il culto religioso e disincentivare pratiche ritenute contrarie al buon costume. Evidentemente lo sposo non era a conoscenza.

