È una web star da 1,1 milioni di follower su Instagram e una celebrità in Ucraina, ma non solo. Il gatto Stepan è riuscito a salvarsi dalle bombe: i suoi fan hanno potuto seguire sul popolare social network il suo viaggio verso la salvezza, raccontato dalla famiglia che pubblicava spesso le sue fotografie sull’account ‘Loveyoustepan’.

La fuga da Kharkiv

Stepan, che ha 13 anni e viveva a Kharkiv con la sua famiglia, ora si trova in Francia. In un lungo post di 3 giorni fa c’è il racconto dell’attacco alla città, iniziato il 24 febbraio, e quello che ha colpito proprio l’edificio in cui abitava. Da qui la fuga in treno verso Leopoli, il passaggio al confine polacco, e l’arrivo nel territorio francese. “Ci siamo accorti che la guerra era arrivata a casa nostra” si legge sul post. “I missili colpivano ogni giorno le case vicine; i palazzi bruciavano davanti ai nostri occhi. Per qualche miracolo, la nostra casa è rimasta al sicuro esattamente per una settimana. È stata danneggiata l’ottavo giorno quando un missile è arrivata sul balcone dei vicini.”

La testimonianza della famiglia di Stepan prosegue con ciò che è accaduto nelle ore successive: “Abbiamo trascorso due notti in cantina e siamo rimasti senza elettricità per una settimana. Siamo dovuti andare nella cantina vicina per ricaricare il telefono. Poi siamo riusciti a lasciare la città.” Al confine con la Polonia c’erano 4 o 5mila persone: dopo 20 ore di treno per raggiungere Leopoli e altre 9 ore di attesa sono riusciti ad attraversarlo. Grazie ai volontari della World Influencers and Bloggers Association di Monaco hanno proseguito il viaggio in direzione della Francia. “Siamo molto preoccupati per i nostri parenti in Ucraina e faremo del nostro meglio per aiutare il nostro Paese” è la conclusione del post. La speranza è di tornare a casa il prima possibile. Decine i messaggi di supporto e incoraggiamento.

‘Loveyoustepan’

Prima dell’invasione russa in Ucraina, l’account Instagram di Stepan mostrava scene di vita quotidiana del gatto, spesso immortalato in pose strane e divertenti. A contribuire al suo ‘successo’ anche la cantante Britney Spears che lo scorso novembre ha condiviso un’immagine del tenero felino, arrivando a raccogliere oltre 1,3 milioni di like.

Con l’arrivo della guerra Stepan, così come moltissimi altri cani e gatti, sono stati costretti a fuggire insieme ai loro padroni, che non hanno voluto abbandonarli, salvandoli così dalla morte. Tante le immagini arrivate dall’Ucraina che mostrano i profughi in compagnia dei loro amici a quattro zampe. “Un grande segnale di umanità, nonostante la disgrazia” ha commentato Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa.

Mariangela Celiberti

© Riproduzione riservata

