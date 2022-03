La furia della guerra non accenna a placarsi nel 25esimo giorno da quando è iniziata l’invasione della Russia in Ucraina. L’avanzata russa è allo stallo così come le azioni diplomatiche avviate nei giorni scorsi. E così gli attacchi si fanno sempre più violenti con la Russia che per la prima volta ha utilizzato missili ipersonici.

Nella notte le sirene antiaereo hanno suonato in tutte la città. Oltre che a Kiev e a Leopoli, il rischio di raid aerei è scattato negli oblast di Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovograd, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volinia, Cherkasy, Zhytomyr e Vinnytsia.

La situazione è particolarmente drammatica a Mariupol dove i soccorritori non sono riusciti ad arrivare al teatro bombardato dove nei sotterranei potrebbero esserci ancora molte persone. Le autorità locali parlano di “centinaia di persone deportate” e di “bombe su una scuola d’arte all’interno della quale si erano rifugiati in 400 tra donne, anziani e bambini”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che l’assedio di Mariupol passerà alla storia per quelli che definisce “crimini di guerra” da parte dell’esercito russo. Ieri il governo di Mosca ha attaccato quello italiano per le sanzioni.

08.40 – MOSCA USA MISSILI IPERSONICI KINZHAL – Le forze armate russe hanno annunciato di avere utilizzato “ancora una Volta” i sistemi missilistici ipersonici Kinzhal “per colpire obiettivi militari in Ucraina”. I missili ipersonici Kinzhal hanno distrutto una grande base di carburante e lubrificanti a Mykolaiv.

08.30 – MISSILI RUSSI SU DIFESA MAR NERO – Le forze armate russe hanno attaccato con i missili Kalibr l’infrastruttura di difesa ucraina del Mar Nero. Lo fa sapere la Difesa di Mosca. I missili hanno distrutto gli impianti di produzione di Nezhin, che si trova a nord-est di Kiev a oltre 600 chilometri di distanza dal Mar Nero.

08.00 – A MARIUPOL COLPITA SCUOLA DOVE SI ERANO RIFUGIATE 400 PERSONE – Il Consiglio municipale di Mariupol ha denunciato il bombardamento da parte delle forze russe di una scuola dove ieri erano rifugiate 400 persone. Su Telegram, il consiglio ha riferito che l’edificio è stato distrutto e ci sono persone intrappolate tra le macerie. Nella scuola c’erano donne, bambini ed anziani, hanno ancora riportato le autorità. A riferirne è la Bbc.

07.40 – MEDIA KIEV: “CITTADINI DI MARIUPOL DEPORTATI IN RUSSIA” – Migliaia di residenti di Mariupol sono stati portati in remote città della Russia, “deportati come fecero i nazisti durante la seconda guerra mondiale”. La denuncia è del Sindaco della città martoriata dalla guerra Vadym Boichenko, che ha postato su Telegram un comunicato, riferisce Ukrinform. “Nell’ultima settimana, diverse migliaia di residenti di Mariupol sono stati portati in Russia. Gli occupanti hanno portato via illegalmente persone dal distretto di Livoberezhny e da un rifugio antiaereo nell’edificio di un club sportivo, dove più di mille persone, soprattutto donne e bambini, si nascondevano dai bombardamenti”, ha detto. “I civili verrebbero portati in campi dove i russi controllano i loro cellulari e i loro documenti per poi deportarli verso città remote della Russia”, scrive ancora il Kyiv Independent in un tweet.

07.30 – INTELLIGENCE GB: “RUSSIA PUNTA SULLE CITTA’, CIVILI IN PERICOLO” – La Russia continua a puntare sugli attacchi alle aree urbane dell’Ucraina, con l’obiettivo di limitare le perdite “già consistenti”, ma facendo questo mette in conto un aumento delle vittime civili. E’ la considerazione dell’intelligence britannica nell’ultimo aggiornamento della situazione della crisi in Ucraina. “Le forze russe continuano ad accerchiare diverse città dell’Ucraina orientale – si legge nella sintesi del ministero della Difesa del Regno Unito. “Nelle ultime settimane le forze russe hanno fatto progressi limitati nella conquista di queste città; la Russia ha però aumentato i suoi bombardamenti indiscriminati delle aree urbane con l’effetto di estese distruzioni e un elevato numero di vittime civili”. “E’ probabile – conclude l’aggiornamento – che la Russia continuerà a usare la sua pesante potenza di fuoco per sostenere gli attacchi alle aree urbane poichè questo sembra limitare le sue già considerevoli perdite, al costo di ulteriori vittime civili”.

07.00 – CINA: “SIAMO DALLA PARTE GIUSTA DLLA STORIA” – Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato oggi che “il tempo dimostrerà che la posizione della Cina è dalla parte giusta della storia” sulla guerra in Ucraina. “La Cina continuerà a formulare giudizi indipendenti basati sul merito della questione e in un atteggiamento obiettivo ed equo. Non accetteremo mai alcuna coercizione e pressione esterna e ci opponiamo anche a qualsiasi accusa e sospetto infondati contro” il nostro Paese, ha detto Wang Yi ai giornalisti, secondo una dichiarazione del ministero degli Affari esteri cinese riportata dai media internazionali. Wang ha affermato che “la soluzione a lungo termine è abbandonare la mentalità della Guerra fredda, astenersi dall’impegnarsi in scontri di gruppo e formare veramente un’architettura di sicurezza regionale equilibrata, efficace e sostenibile. Solo in questo modo si può raggiungere una stabilità a lungo termine nel continente europeo”.

05.45 – ZELENSKY: “CRIMINI DI GUERRA A MARIUPOL PASSERANNO ALLA STORIA – In un nuovo video postato su Facebook, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che l’assedio di Mariupol passerà alla storia per quelli che definisce “crimini di guerra” da parte dell’esercito russo. “Fare questo a una città pacifica, quello che hanno fatto gli occupanti, è una cosa terribile che sarà ricordata per i secoli a venire”, afferma Zelensky nel suo video-discorso notturno alla nazione riportato dai media internazionali.

05.30 – SIRENE D’ALLARME SUONANO IN QUASI TUTTTE LE REGIONI – Le sirene d’allarme antiaeree si sono attivate in quasi tutte le regioni dell’Ucraina, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Oltre che a Kiev e a Leopoli, il rischio di raid aerei è scattato negli oblast di Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovograd, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volinia, Cherkasy, Zhytomyr e Vinnytsia.

05.15 – RUSSI BLOCCANO EVACUAZIONE DI CIVILI DA MARIUPOL – Le truppe russe avrebbero fermato un convoglio di autobus diretto a Mariupol per evacuare i residenti, riporta il Kyiv Independent. Secondo il consiglio comunale di Berdyansk, il convoglio si stava dirigendo in città da Zaporizhzhia per raccogliere i residenti di Mariupol in fuga ma è stato fermato dalle forze di occupazione russe vicino al villaggio di Azovske, a tre chilometri da Berdyansk. Al convoglio non è stato permesso di entrare nei confini della città e agli autisti non è stato permesso di pernottare.

05.00 – ANCORA ALLARME AEREO A KIEV – Nuovo allarme aereo annunciato da Ukrinform a Kiev dove hanno ripreso a suonare le sirene ed è stato lanciato attraverso Telegram, l’invito alle persone a recarsi nei rifugi. Un altro allarme è stato lanciato a Leopoli. A Kiev le sirene aveva suonato anche poche ore fa.

04.30 – SUONANO LE SIRENE ANTIAEREE A LEOPOLI – Allarme antiaereo a Leopoli. Le sirene sono scattate alle 4:20 ora locale e gli altoparlanti hanno ordinato ai residenti di correre nei rifugi. E’ il quarto allarme antiaereo in 24 ore nella città dell’ovest dell’Ucraina.

03.30 – ZELENSKY: “STIAMO COMBATTENDO CON CORAGGIO” – “Dopo otto anni di aggressione, gli ucraini stanno dimostrando di saper combattere meglio di un esercito che lo fa da decenni in diverse regioni e in diverse condizioni”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video citato da organi di stampa locali al termine del 24esimo giorno di guerra. “Stiamo rispondendo con saggezza – ha aggiunto – e con coraggio all’enorme numero di equipaggiamenti e soldati che hanno inviato. L’Ucraina Chornobaivka passerà alla storia. Questo è un luogo in cui l’esercito russo e i suoi comandanti si sono mostrati completamente incompetenti e spingono il loro popolo al massacro”.

01.30 – CIVILI IN FUGA DA MARIUPOL: STANNO MORENDO DI FAME – Migliaia di persone fuggite dalle bombe di Mariupol nelle zone periferiche occupate dai russi stanno morendo di fame. Lo riferisce, secondo quanto riporta Kyiv Independent, Pavlo Kyrylenko, capo dell’amministrazione militare-civile di Donetsk. “Questo è un crimine contro l’umanità – ha detto – chiediamo che vengano seguite le regole di guerra e di fornire acqua e cibo ai civili, nonchè di consentire loro di lasciare la zona dove si combatte”.

00.30 – SIRENE ANTIAEREI SUONANO A KIEV – Sirene antiaeree stanno suonando a Kiev. Lo riporta Ukrinform sul suo canale Telegram, invitando la gente a raggiungere i rifugi.

