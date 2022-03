Continuano senza sosta gli attacchi russi in Ucraina nel ventitreesimo giorno di conflitto. A Leopoli nella zona dell’aeroporto si sono verificate tre forti esplosioni. Bombe sono cadute nella provincia di Lugansk e un vasto incendio ha devastato il mercato di Kharkiv. Secondo il Servizio di guardia di frontiera dell’Ucraina più di 320mila persone sono tornate in patria per contribuire alla difesa dell’Ucraina.

In questo scenario continuano i lavori della diplomazia. Secondo il negoziatore ucraino Podolyak “potrebbero essere necessari da pochi giorni a una settimana e mezzo per risolvere le questioni controverse”. Scettico il segretario di Stato Usa Blinken: non vediamo la volontà di Mosca di fermarsi.

In giornata è previta la telefonata tra il presidente americano Joe Biden e il capo di stato cinese Xi Jinping. “Un’opportunità per il presidente Biden di valutare la posizione del presidente Xi”, ha affermato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. Biden dovrà scongiurare l’ipotesi di un possibile aiuto alla Russia da parte della Cina. Saranno discusse le questioni commerciali ma si prevede che il grande obiettivo sarà il tentativo occidentale di costringere la Russia a lasciare l’Ucraina.

In questo scenario si fa sempre più incalzante lo spettro della minaccia nucleare: Vladimir Putin potrebbe ricorrere alla minaccia nucleare se la guerra in Ucraina si trascina. È l’ultima valutazione della Defense Intelligence Agency (Dia), l’agenzia d’intelligence del Pentagono.

LA DIRETTA

08.30 – MILLE EVACUATI NELLA NOTTE A KIEV – il Servizio Statale di emergenza ha comunicato alla Bbc che nella notte sono state evacuate altre mille persone da Kiev.

08.00 – NO FLY ZONE SUL DONBASS – Da questa mattina alle 6 la Russia ha dichiarato una “no-fly zone” sulla regione separatista dell’Ucraina. Lo hanno comunicato le autorità della repubblica autoproclamata di Donetsk. Il divieto di sorvolare la zona sarà esteso sino al 26 marzo ed è confermato, così l’agenzia Tass, dall’aeroporto di Krasnodar.

07. 30 – MUORE SOCCORRITORE A KHARKIV NELL’INCENDIO AL MERCATO – Un soccorritore è morto e un altro è rimasto ferito stanotte dopo i bombardamenti russi che hanno colpito uno dei più grandi centri commerciali di Kharkiv. Lo riferisce il Guardian online. I servizi di emergenza sono intervenuti dopo l’allarme scattato in seguito all’incendio divampato dopo i raid russi sulla città ucraina a due padiglioni del centro mentre altri due edifici residenziali sono rimasti parzialmente danneggiati. A seguito del bombardamento, due soccorritori sono rimasti feriti: uno di loro è morto poco dopo mentre l’altro è ricoverato.

07. 20 – SINDACO LEOPOLI: “SCALO AEROPORTO NON È STATO COLPITO” – Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi, ha confermato l’attacco missilistico avvenuto attorno alle 6 (ora locale) nella zona dell’aeroporto internazionale di Leopoli. “Ma l’obiettivo dell’attacco non era l’aeroporto”, ha spiegato il sindaco secondo quanto riferisce il canale Telegram Ukraina 24. Il sindaco ha siegato che non è stato colpito l’aeroporto, ma un edificio vicino. “Non si tratta dell’aeroporto”, ha scritto. Un briefing del governo dell’Oblast di Leopoli è atteso per questa mattina.

07. 00 – STEVEN SPILBERG DONA 1 MLN DI DOLLARI A ORGANIZZAZIONI UMANITARIE – Steven Spielberg e sua moglie Kate Capshaw hanno donato 1 milione di dollari per sostenere gli aiuti umanitari in Ucraina dopo l’invasione russa. Lo hanno fatto attraverso la loro ‘Hearthland Foundation’, stanziando soldi a diverse organizzazioni, tra cui la Croce Rossa polacca, Polish Humanitarian Action, World Central Kitchen, Hebrew Immigrant Aid Society e Urgent Action Fund.

06.10 – TRE FORTI ESPLOSIONI NELLA ZONA DELL’AEROPORTO DI LEOPOLI – Udite tre forti esplosioni nella zona dell’aeroporto civile di Leopoli. Su Telegram e su Twitter già circolano i primi video dell’attacco. Le esplosioni sono state anticipate dalle sirene anti-aeree, scattate attorno alle 6 ora locale.

05.00 – SECONDO INVIO DI ARMI ALL’UCRAINA DALL’AUSTRALIA – L’Australia sta preparando un secondo invio di armi per l’Ucraina. La nuova fornitura che comprenderà missili anti-carro Javelin made in Usa, oltre a fucili, munizioni e bombe a mano. Lo riferisce oggi il quotidiano The Australian, precisando che dirigenti australiani della Difesa e degli Esteri si sono incontrati con funzionari dell’ambasciata ucraina a Canberra per discutere l’imminente spedizione di armi. La prima spedizione è stata effettuata all’inizio del mese: partita dall’Australia su un C-17 della Difesa con destinazione Polonia, è stata poi trasportata attraverso il confine in Ucraina. Secondo il quotidiano, la seconda spedizione dovrebbe raggiungere l’Ucraina entro due settimane.

04. 30 – OMS: “RUSSIA HA ATTACCATO PRESIDI MEDICI 43 VOLTE” – La Russia ha attaccato i presidi medici 43 volte da quando è iniziata la guerra totale della Russia. Lo ha denunciato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adan Gebreesus, nel suo intervento alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla guerra della Russia in Ucraina. Lo riferisce il sito Kyiv Indipendent. Il direttore dell’Oms ha sottolineato che gli attacchi alle strutture mediche violano le leggi umanitarie internazionali.

03. 50 – ATTRICE UCRAINA MUORE DURANTE BOMBARDAMENTI KIEV – Un’attrice ucraina, Oksana Shvets, 67 anni, nota per il suo lavoro sul grande schermo e nel teatro, è rimasta uccisa in un attacco missilistico russo a Kiev. Lo rende noto il teatro locale, riferiscono i media internazionali. “Durante il bombardamento di un edificio residenziale a Kiev, una premiata artista ucraina, Oksana Shvets è stata uccisa”, si legge su Facebook in una dichiarazione dello Young Theatre. “Brillante ricordo per l’attrice di talento! Non c’è perdono per il nemico che è arrivato nella nostra terra!”, prosegue il comunicato del teatro. Veterana del palcoscenico e dello schermo da decenni, all’attrice era stato conferito uno dei più alti riconoscimenti artistici nel suo Paese per il suo costante impegno a teatro

02.30 – VASTO INCENDIO DISTRUGGE MERCATO DI KHARKIV – Un incendio di vaste proporzioni è divampato in un grande mercato a Kharkiv dopo che i missili russi hanno colpito nuovi obiettivi nella città ucraina. Lo riferisce il Guardian online. Al momento non si segnalano vittime. Il mercato era stato chiuso dall’inizio dell’invasione russa. La città dell’Ucraina orientale continua a essere colpita con pesanti bombardamenti e fuoco di artiglieria.

01.10 – A MARIUPOL TRA I 50 E I 100 ATTACCHI AL GIORNO – Mariupol viene colpita ogni giorno da 50 a 100 proiettili di artiglieria. A comunicarlo è il consiglio comunale della città. “La città è sotto blocco da sedici giorni, più di 350.000 residenti di Mariupol continuano a nascondersi nei rifugi e negli scantinati dai continui bombardamenti delle forze di occupazione russe”, recita il comunicato citato dalla Cnn. “Circa l’80% del patrimonio immobiliare della città è stato colpito, di cui quasi il 30% non può essere ripristinato”. Le informazioni sulle vittime dell’attacco al teatro utilizzato come rifugio, ha aggiunto il consiglio, sono ancora in fase di chiarimento.

ORE 01.00 – INTELLIGENCE USA: “RISCHIO MINACCIA NUCLEARE DA RUSSIASE LA GUERRA SI PROLUNGA – Ci si può aspettare che Vladimir Putin arrivi alla minacce nucleare contro l’Occidente se l’Ucraina continuerà a resistere all’invasione russa. È quanto emerge da un nuovo rapporto della Defense Intelligence Agency, citato da Bloomberg. “Un’estesa occupazione di parti del territorio ucraino minaccia di ridurre il numero delle forze armate russe disponibili, così come il suo arsenale di armi modernizzato, mentre le conseguenti sanzioni economiche potrebbero causare una prolungata depressione economica e uno stato di isolamento diplomatico”, ha affermato il tenente generale Scott Berrier, direttore della Dia.

La combinazione della resistenza ucraina e delle sanzioni economiche minaccerà la capacità della Russia di “produrre munizioni a guida di precisione”, ha dichiarato in un’audizione alla Commissione per i servizi armati della Camera degli Stati Uniti. “Poiché questa guerra e le sue conseguenze diminuiscono lentamente la forza convenzionale della Russia”, ha aggiunto Barrier, il paese “probabilmente farà affidamento sul suo deterrente nucleare per proiettare forza sul suo pubblico in patria e all’estero”.

ORE OO.30 – BOMBARDAMENTI RUSSI NELLA PROVINCIA DI LUGANSK – Continuano i bombardamenti nella provincia di Lugansk nel tentativo di avanzare verso la località di Rubizhne. Lo ha detto il governatore della provincia, Serhiy Haidai, citato dal Kyiv Independent. Combattimenti, ha aggiunto Haidai, sono in corso praticamente in tutta la regione.

Redazione

© Riproduzione riservata

Rossella Grasso