Centonove passeggini vuoti, come i bambini uccisi dalle bombe russe dall’inizio del conflitto in Ucraina secondo le stime della Procura generale.

Nella piazza del mercato di Leopoli, piazza Rynok, è stata questa la protesta della popolazione locale per denunciare l’orrore della guerra e del conflitto scatenato da tre settimane dall’esercito russo. I passeggini, ovviamente vuoti, sono stati disposti uno accanto all’altra su sei file.

La foto scattata dall’alto, dei passeggini è stata poi pubblicata su Twitter dal ministero degli Esteri ucraino, con la didascalia. “Questo è il numero di bambini ucraini uccisi senza pietà dalle truppe russe dall’inizio della guerra”.

Una protesta innanzitutto mediatica: i passeggini sono stati infatti distribuiti di fronte al media center che accoglie giornalisti da tutto il mondo. I cittadini hanno inoltre piantato tre cartelli che raccontano la tragedia della popolazione ucraina e ricordano il bombardamento del teatro di Mariupol.

109 empty baby carriages — on a square in Lvov. The number of children who have died in Ukraine since the start of Russia’s invasion. pic.twitter.com/7ME8kRLKuF

— The Insider (@InsiderEng) March 18, 2022