22esimo giorno di guerra in Ucraina. La diplomazia fa timidi progressi ma sul campo si continua a combattere, e a morire. Drammatico attacco al teatro drammatico di Mariupol, secondo le autorità locali era diventato un rifugio che ospitava donne e bambini. Il vice sindaco ha accusato i russi: “Sapevano”. Altro attacco, nella città martire assediata dai russi, sul centro sportivo Nettuno. Bombardamenti nella notte su Kiev.

Il Financial Times ieri pomeriggio ha rivelato una prima bozza degli accordi di pace che Kiev e Mosca avrebbero cominciato a mettere insieme: i 15 punti includono la rinuncia dell’Ucraina alla Nato e la promessa di non ospitare basi militari o armi in cambio di protezione da Stati Uniti, Regno Unito e Turchia. L’Ucraina lamenta che quelle pubblicate sono “solo le richieste russe”. Dopo aver riconosciuto l’impossibilità di entrare nella NATO il Presidente ucraino Zelensky ha parlato al Congresso degli Stati Uniti. “Il nostro Paese vive l’11 settembre da tre settimane”, ha detto in video-collegamento sollecitando ancora una volta una No-Fly Zone sul Paese. Standig Ovation del Congresso. A distanza la replica di Putin, il presidente della Russia ha denunciato il “vero genocidio” nel Donbass.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito Putin un “criminale di guerra” e ha lanciato un pacchetto di altri 800 milioni di aiuti militari all’Ucraina. I membri occidentali del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno chiesto una riunione di emergenza per oggi pomeriggio sulla situazione umanitaria drammatica in Ucraina. Dal 24 febbraio, giorno dell’annuncio di Putin della sua “operazione speciale” di “smilitarizzazione” e “denazificazione” sono oltre tre milioni gli ucraini fuggiti dal Paese, più di 47mila sono arrivati in Italia.

LA DIRETTA

ore 9:30 – ZELENSKY ALLA GERMANIA: “CE’ UN NUOVO MURO IN MEZZO ALL’EUROPA – Dopo l’intervento di ieri al Congresso degli Stati Uniti, il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy interviene al Bundestag tedesco. “C’è un muro in mezzo all’Europa, e quel muro separa la libertà dalla mancanza di libertà”.

ORE 9:00 – MATTARELLA: ARGINARE E BATTERE LE RAGIONI DELLA GUERRA RUSSA – Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella ha parlato della guerra in corso in Ucraina nel messaggio inviato per la giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. “L’indivisibilità della condizione umana ci deve spingere oggi, con fermezza, insieme agli altri Paesi che condividono i valori democratici, ad arginare e a battere le ragioni della guerra aperta dalla Federazione Russa al centro dell’Europa”. Italiani ed europei “siamo chiamati alla solidarietà e all’aiuto nei confronti delle popolazioni terribilmente colpite, e all’impegno perché si fermino i combattimenti, si ritirino le forze di occupazione e venga ripristinato il diritto internazionale”.

ORE 8:30 – UK: “L’INVASIONE RUSSIA SI È BLOCCATA SU TUTTI I FRONTI” – Secondo l’intelligence britannica l’invasione russa dell’Ucraina “si è ampiamente bloccata su tutti i fronti” e “le forze russe hanno fatto progressi minimi sul terreno, nel mare e nello spazio aereo negli ultimi giorni, continuando a registrare pesanti perdite”. Per i britannici “la resistenza ucraina è ancora solida e ben coordinata” e “la maggior parte del territorio ucraino, comprese tutte le grandi città, resta sotto il controllo ucraino”.

ORE 8:00 – RUSSIA: “OCCIDENTE DISGUSTOSO E CRIMINALE” – Dmitry Medvedev, numero due del Consiglio di sicurezza russo, ha attaccato l’Occidente che “ha agito in modo disgustoso, criminale e immorale” nei confronti della Russia. L’attacco il giorno dopo il discorso di Putin che ha accusato l’Occidente di voler “usare i nostri traditori” per “cancellare la Russia: ma li sputeremo dalla bocca come moscerini”. I toni dello scontro si alzano.

ORE 7:30 – CARBURANTI, LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO – Il governo prepara per domani un nuovo decreto per frenare la corsa dei prezzi dei beni energetici cresciuti dopo l’invasione russa in Ucraina. Il provvedimento contemplerà tagli alle accise per 15 centesimi.

ORE 6:00 – MISSILE SU CONDOMINIO A KIEV, UN MORTO E TRE FERITI – Continuano gli attacchi dei russi a Kiev. Intorno alle cinque del mattino nel distretto di Darnytskyi un condominio è stato colpito dai resti di un missile da crociera abbattuto dalla contraerea ucraina. Un morto e tre feriti.

ORE 5:30 – “RUSSI TRAVESTITI DA GIORNALISTI IN UCRAINA” – Il Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina ha affermato che i sabotatori potrebbero entrare nel Paese fingendosi giornalisti dei media russi.

ORE 5:10 – “RUSSI SACCHEGGIANO CASE E RUBANO CIBO” – Il governatore di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, ha denunciato saccheggiamenti e furti di cibo da parte delle truppe russe nei confronti degli abitanti, che in alcuni casi sarebbero stati battuti fuori dalle loro case.

ORE 5:00 KIEV: ACCORDO PACE ANCORA LONTANO – Ancora lontano un accordo per la pace in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli esteri Dmytro Kuleba in un’intervista alla CNN. “Ci sono una serie di fattori che fanno la differenza nella posizione russa nei colloqui. Il primo è la feroce resistenza dell’esercito e del popolo ucraini sul campo, la seconda sono le sanzioni imposte alla Russia, che fanno crollare e soffrire l’economia russa. Fattori che hanno costretto la Russia a cambiare leggermente posizione”. Il ministro ha spiegato la sua idea dei cambiamenti di Mosca: “Non posso definirlo un cambiamento drammatico o serio – ha proseguito Kuleba – ma, date le circostanze, ogni cambiamento nella posizione russa è costruttivo. Perché loro iniziano con degli ultimatum che, se messi insieme, costituiscono una resa unilaterale dell’Ucraina e questo non è accettabile”.

ORE 4:30 – “ALMENO 7MILA SOLDATI RUSSI UCCISI” – Per l’intelligence americana almeno 7.000 soldati russi sono morti in 21 giorni di guerra in Ucraina. Lo riporta il New York Times.

ORE 3:45 – LA MOLDOVA CHIEDE ALLA RUSSIA DI RITIRARSI DALLA TRANSNISTRIA – Il presidente moldavo Maia Sandu ha chiesto la rimozione delle munizioni e il “ritiro completo e incondizionato” delle forze russe dall’enclave separatista non riconosciuta dalla Transnistria.

ORE 3:30 – ZELENSKY: MARIUPOL COME LENINGRADO – “I nostri cuori sono spezzati da ciò che la Russia sta facendo al nostro popolo. Cittadini della Russia, in che modo il vostro assedio di Mariupol è diverso dall’assedio di Leningrado durante la seconda guerra mondiale?”, ha dichiarato il presidente ucraino in un video. “Oggi c’è stata una terribile tragedia per la nostra Mariupol, di cui non è rimasto praticamente nulla. Il Teatro Drammatico, dove si nascondevano le persone, è stato distrutto da un bombardamento. Un luogo dove hanno trovato rifugio più di mille persone. Questa è una terribile tragedia, non lo perdoneremo mai. Ma non ci arrenderemo”, il commento del sindaco di Mariupol Vadym Boychenko in un video pubblicato su Telegram. Per Human Rights Watch c’erano almeno 500 civili nel teatro

ORE 2:00 – GOVERNO RUSSO NELLA CITTA’ DI KHERSON – I russi hanno istituito a Kherson, città occupata, un “Comitato di salvezza per la pace e l’ordine” con politici e personaggi locali filo-russi. Mosca ha sempre sostenuto di non voler formare a Kiev governi fantoccio.

ORE 1:45 – KIEV: 400 MILIONI DI PERSONE DIPENDONO DA NOSTRO GRANO – “In totale, più di 400 milioni di persone nel mondo dipendono dalle forniture di grano da #Ukraine . La mancanza di grano ucraino sui mercati mondiali minaccia la fame di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo”, si legge in un post del Parlamento ucraino.

ORE 1:30 – ZELENSKY: MONDO RICONOSCA RUSSIA STATO TERRORISTA – “Le mie priorità nei negoziati sono assolutamente chiare: fine della guerra, garanzie di sicurezza, sovranità, ripristino dell’integrità territoriale, garanzie reali per il nostro Paese, protezione reale per il nostro Paese”, ha detto in un video il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il mondo deve riconoscere ufficialmente che la Russia è diventata uno stato terrorista”. Zelensky ha paragonato il conflitto a quelli in Afghanistan e in Cecenia: “Se la guerra contro il popolo ucraino continua, le madri russe perderanno più figli che nelle guerre afgana e cecena messe insieme. Ogni soldato russo che depone le armi avrà una possibilità, una possibilità di sopravvivere. Mi rivolgo in modo specifico ai coscritti che sono stati gettati nel calderone di questa guerra. La guerra di un altro. E agli altri soldati russi che hanno ancora un istinto di autoconservazione. Mettete giù le armi. È meglio che morire sul campo di battaglia, sulla nostra terra”.

ORE 1:00 – FRANCIA: RUSSIA STA FINGENDO DI NEGOZIARE – La Russia sta solo “fingendo di negoziare” con l’Ucraina e si sta impegnando in un “drammatico processo di brutalità duratura”, ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian. “C’è una sola emergenza: il cessate il fuoco. È solo su questa base che puoi negoziare, perché non negozi con una pistola in testa”, ha detto a `Le Parisien´. Le Drian ha spiegato che la Francia considererebbe la Russia “unica responsabile” per qualsiasi uso di armi chimiche o batteriologiche nella guerra. Tale uso di armi non convenzionali, ha aggiunto, “costituirebbe un’escalation intollerabile e porterebbe in risposta a sanzioni economiche assolutamente massicce e radicali”.

Articolo in aggiornamento

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte