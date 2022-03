L’attrice ucraina Oksana Shvets, 67 anni, è morta in seguito ai bombardamenti russi al teatro di Kiev. Lì si era riparata e quel palcoscenico che tanto aveva amato è diventato anche la sua tomba. Nota per il suo lavoro sul grande schermo e nel teatro, è rimasta uccisa in un attacco missilistico russo a Kiev. Lo rende noto il teatro locale, riferiscono i media internazionali.

“Durante il bombardamento di un edificio residenziale a Kiev, una premiata artista ucraina, Oksana Shvets è stata uccisa”, si legge su Facebook in una dichiarazione dello Young Theatre. “Brillante ricordo per l’attrice di talento! Non c’è perdono per il nemico che è arrivato nella nostra terra!”, prosegue il comunicato del teatro.

Veterana del palcoscenico e dello schermo da decenni, all’attrice era stato conferito uno dei più alti riconoscimenti artistici nel suo Paese per il suo costante impegno a teatro. Molti fan stanno già piangendo l’attrice sui social. “Prego per lei e la sua famiglia”, ha scritto un utente su Twitter. Prima di entrare a far parte dello Young Theatre, la Shvets aveva lavorato anche alla Ternopil Music e al Kiev Satira Theatre. Era nota per i suoi ruoli ne “I segreti di San Patrizio”, “La casa del giglio” e “Il ritorno di Mukhtar”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

