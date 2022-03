Giornalisti uccisi, ma anche giornalisti scomparsi. È la conseguenza della guerra scatenata dalle truppe russe in Ucraina ormai oltre tre settimane fa. Ultima vittima del conflitto è Victoria Roshchyna, reporter dell’emittente televisiva ucraina sul web Hromadske.

Proprio i suoi colleghi hanno denunciato oggi che Roshchyna sarebbe stata arrestata dai servizi segreti russi, l’Fsb, e che di lei non si avrebbero notizie dal 12 marzo.

La giornalista sarebbe stata arrestata il 15 marzo mentre si trovava nella città di Berdjansk, nel sud-est dell’Ucraina e a 80 chilometri da Mariupol, per documentare l’invasione russa. Hromadske ha detto di aver saputo “da testimonianze” dell’arresto il giorno dopo il fermo della giornalista e di non sapere al momento dove Roshchyna si trovi.

Our journalist Victoria Roshchyna is held captive by the Russian occupiers. She was reporting from hotspots in Eastern and Southern Ukraine since the beginning of the Russian-Ukrainian war. On March 12, we couldn’t contact Victoria 1/3 pic.twitter.com/4728hwDs72

— Hromadske Int. (@Hromadske) March 18, 2022