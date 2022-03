Il mondo dell’informazione, che con grande fatica e rischi sta seguendo il conflitto in corso in Ucraina, piange una seconda vittima. Il cameraman di Fox News Pierre Zakrzewski, 55 anni di origine irlandese, è morto in Ucraina per le conseguenze di un attacco subito lunedì da parte delle forze militari russe.

Zakrzewski, operatore dell’emittente all-news statunitense, viaggiava assieme al corrispondente di Fox News Benjamin Hall a Gorenka, alla periferia nord-ovest della capitale Kiev. Il veicolo su cui viaggiavano è stato colpito da raffiche di proiettili, che hanno ferito Zakrzewski e Hall: il cameraman è morto oggi per le ferite riportate, il giornalista è invece ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni, dove ha subito l’amputazione di una gamba. Attacco in cui ha perso la vita anche la giornalista ucraina Alexandra Kuvshinova, come riferisce l’agenzia di stampa ucraina Unian.

Ad annunciarlo in diretta è stato il giornalista di Fox News Bill Hemmer: “Abbiamo una notizia veramente difficile da condividere con voi: il nostro cameraman Pierre Zakrzewski è morto in Ucraina. Stava lavorando insieme al nostro corrispondente Benjamin Hall quando è stato aperto il fuoco sull’auto nella quale viaggiava. Pierre Zakrzewski era una leggenda assoluta nel suo lavoro, la sua perdita è devastante. Ha lavorato per noi per molti anni, coprendo le guerre in Afghanistan, in Siria con incredibili qualità”, è stato l’annuncio dato in diretta dalla Fox.

“Pierre era un fotografo di zone di guerra che durante il suo lungo lavoro con noi ha coperto quasi tutte le notizie internazionali per FoxNews, dall’Iraq all’Afghanistan alla Siria. La sua passione e il suo talento di giornalista erano impareggiabili. Con sede a Londra, Pierre lavorava in Ucraina da febbraio. Era un grande talento e non c’era un ruolo che no abbia ricoperto per aiutare sul campo – dal fotografo all’ingegnere, dal montatore al produttore – e ha fatto tutto sotto un’immensa pressione con un’abilità tremenda“, ricordano dalla Fox.

“Era profondamente impegnato a raccontare le cose che vedeva e il suo coraggio, la sua professionalità e l’etica del lavoro erano rinomati tra i giornalisti di ogni media. Era estremamente popolare: tutti nel settore dei media che hanno seguito le storie dagli esteri conoscevano e rispettavano Pierre“, conclude l’emittente tv.

#BREAKING: Fox News announces cameraman Pierre Zakrzewski was killed yesterday in the attack that left Benjamin Hall injured.@BillHemmer called him “an absolute legend” who “cover[ed] wars in Iraq & Afghanistan & Syria” and “his loss is devastating.” pic.twitter.com/4YYrZcQD0l — Curtis Houck (@CurtisHouck) March 15, 2022

“Non so cosa dire. Pierre era straordinariamente bravo. Generoso. Coraggioso. Appassionato. Mi dispiace davvero tanto che questa cosa sia successa a te“, è il contenuto del post su Twitter di Trey Yingst, giornalista di Fox News inviato in Ucraina, che sintetizza la rabbia e lo sconforto per la morte di Zakrzewski.

I don’t know what to say. Pierre was as good as they come. Selfless. Brave. Passionate. I’m so sorry this happened to you. pic.twitter.com/IvxlPWGDAl — Trey Yingst (@TreyYingst) March 15, 2022

Si tratta del secondo operatore giornalistico straniero morto nel conflitto in Ucraina dopo l’americano Brent Renaud, ucciso dai militari russi domenica 13 marzo nei presso di un check-point.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

