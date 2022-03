ORE 8:20 – SOTTO ATTACO BASE AEREA A IVANO-FRANKIVSK – Si moltiplicano gli attacchi sul fronte ucraino occidentale. Le forze russe hanno colpito una base aerea a Ivano-Frankivsk, come riferito dal sindaco della città Ruslan Martsinkiv, citato dal Kyiv Independent.

Secondo il sindaco, lo scalo è stato obiettivo dei russi per il secondo giorno consecutivo e per questo ha esortato le persone che vivono nella zona ad andarsene.

