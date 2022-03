Trenta razzi, 35 morti e 134 feriti. È questo il bilancio provvisorio dell’offensiva lanciata dalla Russia nell’ovest dell’Ucraina, con i missili del Cremlino che alle prime luci dell’alba hanno colpito la base militare di Yavoriv, a 30 chilometri a nordovest da Leopoli (Lviv) e a 25 dal confine con la Polonia.

Trenta razzi che hanno devastato l’International Center for Peacekeeping and Security, con le sirena di allerta che hanno risuonato dalle tre di notte alle del mattino.

Un attacco pesantissimo e simbolico: la base, come riporta la BBC inglese, è stata creata nel 2007 per addestrare le forze armate ucraine, soprattutto per le missioni di peacekeeping, ospita regolarmente anche truppe internazionali e al suo interno la Nato addestra allo sminamento i militari ucraini e di altre nazioni.

Reportedly pictures from The Yavoriv Military Training Ground also known as The International Center for Peacekeeping and Security which was Targeted by 8 Russian Missiles this morning destroying the Entire Facility, the Number of Casualties is currently being determined. pic.twitter.com/ivBs5qLzD3

— OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2022