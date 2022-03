Si apre oggi un nuovo giorno di guerra in Ucraina, arrivata al ‘day 17’ dopo la mossa delle russe di Vladimir Putin di attaccare il Paese. Un conflitto che dalla giornata di venerdì ha un quarto fronte di attacco aperto, quello a Ovest: nella morsa dei bombardamenti è finita anche la parte Ovest dell’Ucraina, con le città vicino Leopoli, al confine con la Polonia e centro di smistamento cruciale dei profughi in fuga dal conflitto.

Ma quella di ieri è stata anche la giornata più cruciale nella battaglia di disinformazione tra le due parti. La Russia, nella riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu che ha chiesto e ottenuto, ha accusato Washington e Kiev di essere pronte a usare armi chimiche o biologiche. Al suo fianco si è schierata la Cina, mentre la mossa del Cremlino preoccupava l’Occidente e il presidente ucraino Zelensky: il timore è quello di una campagna di disinformazione per giustificare un attacco con gas o agenti batterici in Ucraina.

Quanto alla diplomazia, ieri il Cremlino non ha escluso un incontro Putin-Zelensky e lo stesso Zar ha evidenziato “cambiamenti positivi nei negoziati”. Da parte ucraina invece il ministro della Difesa ucraino Kuleba ha parlato di “progressi zero” nelle trattative.

ORE 9:50 – Analisi e scenari a confronto sulla guerra in Ucraina: la vittoria totale di Putin, il golpe a Mosca, la soluzione diplomatica o il conflitto totale tra Nato e Russia

ORE 9:20 – L’INTERVISTA A LUIGI DI MAIO – “Dobbiamo indebolire pesantemente Putin e l’economia russa. Ben venga il quarto pacchetto Di sanzioni, che stanno avendo un impatto clamoroso. Praticamente quando dicono che pagano solo in rubli significa che c’è già stato il default. Quanto più li indeboliamo, tanto più Putin avrà difficoltà a sostenere guerre”. Sono le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista a Repubblica.

In merito alla richiesta Di ‘no fly zone’ da parte ucraina ribadisce “Ho incontrato Stoltenberg e ne abbiamo ribadito l’impossibilità, come non c’è modo Di dare caccia e Mig. La contraerea è sul territorio russo, bielorusso e in Crimea: allestendo una no fly zone dovremmo colpire quei bersagli. Farebbe scoppiare la guerra mondiale”.

ORE 8:40 – MOSCA: “SANZIONI POTREBBERO FAR CADERE L’ISS” – Una clamorosa ‘minaccia’ arriva dalla Russia con le parole di Dmitry Rogozin, capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. Secondo Rogozin in fatti le sanzioni occidentali contro Mosca potrebbero provocare la caduta della Stazione Spaziale Internazionale.

Per il numero uno di Roscosmos le operazioni delle navicelle russe che riforniscono la Iss sarà interrotta dalle sanzioni, interessando di conseguenza il segmento russo della stazione, che serve, tra l’altro, a correggere l’orbita della struttura. Di conseguenza, ciò potrebbe causare “l’ammaraggio o l’atterraggio” dell’Iss, che pesa 500 tonnellate.

ORE 8:20 – TRUPPE RUSSE A 25 KM DA KIEV – Il ministero della Difesa britannico, citando fonti della propria intelligence, riferisce che “il grosso delle forze terrestri russe si trova adesso a circa 25 chilometri dal centro di Kiev”, la capitale ucraina.

Il ministero riferisce poi che, oltre a Kiev, restano accerchiate le città di Kharkiv, Sumy, Mariupol e Chernihiv, che continuano a subire “pesanti bombardamenti”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/UIDAtnUZ80 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3eqsm7jHwU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 12, 2022

ORE 7:50 – KULEBA: “1.582 CIVILI UCCISI, SEPOLTI IN FOSSE COMUNI” – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha riferito su Twitter che in 12 giorni sono stati uccisi 1.582 civili, “sepolti anche in fosse comuni” pubblicando su Twitter la foto di una fila di sacchi con cadaveri interrati.

Il ministro ha quindi rinnovato l’appello all’Occidente a fornire il paese di aerei “per fermare i crimini di guerra russi”.

Besieged Mariupol is now the worst humanitarian catastrophe on the planet. 1582 dead civilians in 12 days, even buried in mass graves like this one. Unable to defeat the Ukrainian Army, Putin bombs the unarmed, blocks humanitarian aid. We need planes to stop Russian war crimes! pic.twitter.com/CSFPSlzrTa — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2022

ORE 7:40 – 70% REGIONE LUHANSK OCCUPATO DA TRUPPE RUSSE – Il governatore della regione di Luhansk, nell’est dell’Ucraina, ha reso noto oggi che il 70% del territorio è ormai occupato da truppe russe. La restante parte, ha aggiunto Serhiy Haidai, è ancora sotto il controllo di Kiev ma è sottoposta a bombardamenti costanti.

ORE 7:20 – RIPRISTINA PARZIALMENTE ELETTRICITA’ A CHERNOBYL – L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), citando l’operatore ucraino Ukrenerho, ha riferito che è stata parzialmente ripristinata l’energia elettrica nella centrale nucleare di Chernobyl. Le forze armate russe avevano disconnesso dalla corrente elettrica l’impianto nucleare, facendo temere per un possibile rischio di rilascio di materiale radioattivo se l’impianto non fosse stato in grado di raffreddare parte del combustibile nucleare esaurito.

ORE 5:45 – SIRENE A LEOPOLI – Le sirene d’allarme suonano a Leolpoli per la seconda notte consecutiva. L’allerta è durata due, la più lunga dall’inizio del conflitto, ma una situazione simile è stata segnalata anche in altre città come Odessa, Kharkiv, Cherkasy, segno di una importante offensiva russa.

ORE 4:00 – DANNEGGIATO OSPEDALE A MYKOLAIV – I raid russi colpiscono ancora una volta un ospedale ucraino. E’ successo a Mykolaiv, città meridionale del Paese, dove le autorità denunciano la Russia di aver danneggiato un ospedale oncologico e diversi edifici residenziali. LIl responsabile dell’ospedale, Maksim Beznosenko, ha detto che diverse centinaia di pazienti erano nel nosocomio durante l’attacco, ma che nessuno è stato ucciso.

ORE 2:20 – BOMBE SU KIEV – I sobborghi della capitale Kiev sono stati colpiti da pesanti bombardamenti, ha denunciato la corrispondente di Cnn Clarissa Ward. Alcune immagini satellitari hanno mostrato le forze russe in avvicinamento alla capitale grazie anche all’uso di artiglieria pesante.

ORE 1:30 – TELEFONATA BIDEN-ZELENSKY – Nella notte italiana il presidente Usa Joe Biden ha avuto un colloquio telefonico di 49 minuti con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, spiegandogli le nuove sanzioni decise da Washington contro la Russia. Had a substantive conversation with @POTUS. Gave him the assessment of the situation on the battlefield, informed about the crimes of Russia against the civilian population. We agreed on further steps to support the defense of Ukraine and increase sanctions against Russia. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2022 A riferirlo è la Cnn, con lo stesso Zelensky che su Twitter ha spiegato di aver fornito a Biden una “valutazione della situazione sul campo di battaglia” e di averlo “informato dei crimini della Russia contro la popolazione civile”. Entrambi poi si sono detti d’accordo su “ulteriori passi a sostegno della difesa dell’Ucraina e su aumentare le sanzioni contro la Russsia”.

