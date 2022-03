Da una parte le parole di Aleksandr Lukashenko, presidente della Bielorussia che nel suo incontro a Mosca con Vladimir Putin giustifica l’invasione della Russia in Ucraina perché altrimenti “Kiev avrebbe attaccato Minsk“. Dall’altra la replica del ministro della Difesa del governo presieduto da Volodymyr Zelensky che, poche ore dopo le raccapriccianti parole di Lukashenko, lancia un messaggio agli “amici” bielorussi invitandoli a non cadere nella trappola che Putin e, presumibilmente, lo stesso Lukashenko starebbero pianificando.

Secondo Oleksiy Reznikov, l’aviazione russa si appresta a colpire alcune zone in Bielorussia direttamente dall’Ucraina con l’obiettivo di giustificare l’intervento di Minsk nella guerra. Il ministro ucraino spiega che “secondo informazioni in cui siamo pienamente fiduciosi e confermati, al momento il comando delle truppe di occupazione russe sta preparando una serie di provocazioni sanguinose”.

“Secondo la loro idea criminale – aggiunge – l’aviazione russa si appresta a colpire un certo numero di insediamenti nel territorio della Repubblica di Bielorussia, vicini al confine ucraino-bielorusso. In particolare, saranno colpiti” alcuni territorio “nella regione di Brest. Per camuffare il crimine, la Russia intende compiere un attacco dallo spazio aereo dell’Ucraina. Lo scopo della provocazione è costringere l’attuale leadership della Bielorussia alla guerra contro l’Ucraina”.

“Mosca sta cercando di legarti col sangue – sottolinea il ministro della Difesa -. Garantisco che l’esercito ucraino non ha pianificato, non pianifica e non pianificherà alcuna azione aggressiva contro la Bielorussia. In 15 giorni di guerra, le truppe ucraine hanno ucciso più di 12mila soldati russi. Non permettere che il tuo paese venga trascinato in questa guerra! Salva la vita dei tuoi cari! Non lasciare che il Cremlino distrugga il futuro della Bielorussia!” conclude.

In precedenza Lukashenko, nella sua visita al Cremlino, aveva appoggiato la decisione di Putin di invadere l’Ucraina lo scorso 24 febbraio. “Se non fosse stato lanciato un attacco preventivo, avrebbero attaccato le nostre truppe, bielorusse e russe, che stavano facendo esercitazioni”, ribadendo poi che l’esercito di Zelensky “si stava preparando a colpire non solo il Donbass, ma erano anche pronti a lanciare un attacco contro la Bielorussia”. Per Lukashenko inoltre “entro la fine dell’anno, la gente si dimenticherà della guerra in Ucraina“. Quanto alle sanzioni comminate nei confronti di Russia e Bielorussia, rappresentano una opportunità di “riorientarsi” in campo economico.

UCRAINA: “BIELORUSSIA PRONTA A INVADERCI”

Secondo il governo ucraino, la Bielorussia si sta preparando a invadere l’Ucraina entro le 21 (le 20 in Italia) di oggi. Secondo quanto ‘Ukrainska Pravda‘. le autorità ucraine suggeriscono che il presidente russo, Vladimir Putin ha ordinato ai militari di effettuare una provocazione con un raid aereo da parte di aerei russi al confine tra Bielorussia e Ucraina, e Lukashenko di iniziare a preparare l’offensiva delle forze armate dei Minsk entro le 21 dell’11 marzo”. Notizia riportata anche da The Kyiv Independent che cita il Centro ucraino per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni, secondo cui le forze bielorusse potrebbero lanciare un assalto contro l’Ucraina alle 21.

