In fuga dal conflitto in Ucraina per rischiare la vita in Italia, in un drammatico incidente avvenuto lungo l’autostrada A14 Forlì-Cesena. È la ‘sorte’ toccata ad un gruppo di 50 rifugiati ucraini, vittime di un incidente all’altezza di Forlì, in direzione Sud.

Stando le prime informazioni diffuse dai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul luogo dell’incidente, una persona ha perso la vita e i sarebbero anche diversi feriti, con le cause del sinistro ancora da accertare.

Il bus si è ribaltato durante la marcia, finendo la sua corsa fuori strada. La vittima, una donna, sarebbe morta rimanendo incastrata sotto il mezzo uscito di strada, senza coinvolgere altri veicoli.

Il pullman era diretto a Pescara. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in atto.

(in aggiornamento)

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

