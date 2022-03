Le notizie che arrivano dall’Ucraina sono assai poco incoraggianti. E le storie di bambini che da soli o con le loro mamme si mettono in viaggio per sfuggire a quell’orrore si moltiplicano di giorno in giorno. La voglia di dare una mano si fa sempre più forte. Come fare?

Sono tantissime le associazioni di volontariato che stanno mettendo su un sistema di mailing list che possa mettere in connessione chi può ospitare e chi necessita di un tetto. Anche Conadi, Consiglio nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza Onlus è scesa in campo. L’associazione specifica che si tratta di accoglienza temporanea di bambini ucraini, sottolineando che non si tratta di adozione, non affido internazionale e che on c’è possibilità che i bambini vengano adottati in futuro.

Nel pieno rispetto delle normative vigenti – si legge sul sito Conadi – i minori verranno affidati d’intesa con ambasciata ucraina, prefetture, tribunali e procure dei minori”. Per chi volesse dare la propria disponibilità all’accoglienza temporanea può inviare esclusivamente a mezzo email la disponibilità indicando: Nome, cognome, residenza, numero di telefono, numero di bambini ospitabili (uno, due, o nucleo familiare), età del bambino ospitabile, presenza di altri minori o anziani o animali in casa, periodo di disponibilità all’accoglienza.

“Una volta raccolte tutte le disponibilità, Conadi provvederà a contattare l’interessato e a fornire tutte le informazioni necessarie – si legge ancora sul sito – Per semplificare e velocizzare la procedura vi preghiamo di attenervi a queste indicazioni”.

Conadi non è l’unica associazione che tra le altre iniziative ha messo in campo l’accoglienza. Per il Piemonte e la Lombardia, sul sito di Arca Solidale si può compilare un form per dare la propria disponibilità ad accogliere profughi, precisando il numero di posti letto liberi in casa. Va considerato che i bambini arrivano, giustamente, accompagnati. Il periodo di accoglienza è indeterminato ma bisogna prevedere che possa essere anche molto lungo.

Un’altra associazione a cui ci si può rivolgere è Refugees Welcome Italia, impegnata a gestire le tantissime le richieste di disponibilità arrivate. Un’altra strada possibile da percorrere è rivolgersi alla propria diocesi. La Caritas ambrosiana in particolare sta promuovendo la raccolta di disponibilità alloggiativa nella rete delle parrocchie di tutta la Diocesi di Milano. E anche Emergency sta raccogliendo le disponibilità tra i propri volontari per metterle a disposizione dei servizi competenti. Ci si può poi rivolgere anche all’Associazione Cittadini del Mondo e alla Federazione AVIB che stanno creando mailing list delle famiglie disponibili.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro