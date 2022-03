I corridoi umanitari che dovevano essere aperti nel fine settimana sono falliti in molte zone dell’Ucraina e in molte città i civili sono sotto le bombe. È questo lo scenario al 12esimo giorno di combattimenti tra Russia e Ucraina. A Mariupol la situazione è sempre più difficile e la città è ancora senza elettricità e senza acqua, a Kiev l’esercito Russo ha sparato sui civili in fuga uccidendo anche un’intera famiglia come testimoniato dalle foto che hanno fatto il giro del web indignado il mondo.

I tentativi di mediazione vanno avanti. Ieri il presidente francese Macron ha avuto una lunghissima telefonata con Putin ma il presidente russo sembra deciso ad andare avanti. È emergenza umanitaria in Ucraina: dall’inizio del conflitto un milione e mezzo di Ucraini ha lasciato il paese trovando rifugio in altri paesi.

David Arakhamian, negoziatore ucraino, ha affermato che l’Ucraina è disponibile a discutere “modelli non-Nato” per il futuro, alla vigilia del terzo round di colloqui con Mosca. “Siamo pronti a discutere di alcuni modelli non Nato. Ad esempio, potrebbero esserci garanzie dirette da parte di diversi Paesi come Stati Uniti, Cina, Regno Unito, forse Germania e Francia. Siamo aperti a discutere di queste cose in una cerchia più ampia, non solo nelle discussioni bilaterali con la Russia, ma anche con altri partner”. Putin ha comunicato al presidente francese Macron che la Russia “Non colpirà le centrali nucleari”.

12:00 – “MINE SU CORRIDOIO UMANITARIO” – Il direttore delle operazioni della Croce Rossa Internazionale Dominique Stillhart ha detto alla BBC che un corridoio umanitario indicato dalle forze russe per uscire dalla città assediata di Mariupol – dove per due giorni consecutivi è fallita l’evacuazione per attacchi sui civili – si è rivelato una strada minata.

11:50 – PUTIN ESPULSO DA FEDERAZIONE JUDO – Il Presidente della Russia Vladimir Putin è stato espulso dalla Federazione internazionale judo, sport del quale è praticante e grande appassionato. Era già stato sospeso dalla carica di presidente onorario. Espulso anche l’oligarca Arkady Rotenberg.

ORE 11:40 – ZELENSKY: “DATECI JET!” – Il presidente dell’ucraina Volodymyr Zelensky lancia un nuovo appello agli alleati occidentali: “Dateci degli aerei per difenderci”. Il messaggio sui social. L’Occidente ha già negato che fornirà a aerei a Kiev: come con la concessione di una No Fly Zone, equivarrebbe a un’entrata in guerra contro la Russia.

ORE 11:30 – “CORRIDOI UMANITARI NON APERTI” – Il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov denuncia: i corridoi umanitari non sono stati ancora aperti nonostante gli annunci del ministero della Difesa russo.

ORE 11:15 – DRAGHI A BRUXELLES – Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è a Bruxelles per incontrare la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Prima dell’incontro, riferendosi al congelamento dei beni russi attuato in Italia, Draghi ha detto: “Mi piacerebbe davvero che misure simili o analoghe venissero prese da tutti i nostri Paesi”. Sulla questione energia: “Siamo al lavoro per ridurre la dipendenza dal gas russo”. Sull’Ucraina: “Fa parte della famiglia europea, e l’Italia intende sostenerla”. Sui profughi: “L’Italia sostiene pienamente l’Unione Europea anche nella gestione della crisi migratoria. Questo è il momento della solidarietà e dell’accoglienza, valori fondanti dell’Unione e principi che l’Italia mette in pratica da anni”.

ORE 11:10 – MOSCA: OK A COLLOQUI SUL NUCLEARE – La Russia è favorevole all’idea del direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Rafael Grossi di un incontro trilaterale con l’Ucraina per assicurare la sicurezza degli impianti nucleari durante l’invasione della Russia, ma non a Chernobyl, come chiesto da Grossi.

ORE 11:00 – OLTRE 1,8 MILIONI DI PROFUGHI – Sono più di un milione e 800mila i rifugiati in fuga dall’Ucraina. Il dato aggiornato è fornito da Safa Msehli, portavoce dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim). Un milione di ucraini sono arrivati in Polonia. Oltre 100.000 cittadini di Paesi terzi che vivevano in Ucraina hanno varcato i confini.

ORE 10:50 – TERZO ROUND COLLOQUI ALLE 12 – È previsto per le 12 ore italiana (le 15 a Mosca) il terzo round dei negoziati di pace tra i rappresentanti del governo ucraino e di quello russo. Ancora una volta scenario dei colloqui sarà la foresta di Belovezhskaya Pushcha, nella regione di Brest in Bielorussia, dove si sono svolti anche i primi due incontri.

Il terzo round dei negoziati con i rappresentanti del governo ucraino è previsto per le 15 ora di Mosca (le 12 in Italia) nella foresta di Belovezhskaya Pushcha, nella regione di Brest in Bielorussia dove si sono svolti anche i primi due incontri.

ORE 10:15 – POSSIBILI 5 MILIONI DI RIFUGIATI” – L’Alto rappresentante della politica estera della Ue Josep Borrell dice che “dobbiamo prepararci a ricevere circa cinque milioni di persone. Dobbiamo mettere in campo tutte le risorse della Ue per aiutare i vari Paesi ad accogliere queste persone”.

09.45 – KIEV: “MOSCA IMMORALE SU CORRIDOI UMANITARI VERSO RUSSIA – La posizione della Russia sui corridoi umanitari è “completante immorale”, lo ha detto un portavoce del presidente ucraino Volodymr Zelenskiy in merito al fatto che alcuni di questi corridoi si dirigano verso Russia e Bielorussia. Secondo il governo di Kiev anche se la Russia ha annunciato un cessate il fuoco a partire da lunedì mattina e l’apertura di corridoi umanitari in diverse aree, le sue forze armate hanno continuato “a prendere a pugni le città ucraine”, con diversi lanciarazzi che hanno colpito edifici residenziali. Kiev ha anche accusato Mosca di sparare deliberatamente sui cittadini durante gli sforzi di evacuazione. “La sofferenza delle persone viene utilizzata per creare l’immagine televisiva desiderata. Questi sono cittadini ucraini, dovrebbero avere il diritto di evacuare nel territorio dell’Ucraina”, è l’accusa di Kiev.

ORE 09.30 – APERTI CORRIDOI UMANITARI VERSO RUSSIA E BIELORUSSIA – I corridoi umanitari annunciati dalla Russia per consentire ai cittadini ucraini di evacuare dal Paese sono diretti per lo più verso la Russia e verso la Bielorussia, alleato di Mosca. Lo evidenziano i media internazionali, sulla base dei piani pubblicati da Mosca. Il corridoio dalla capitale Kiev porta verso la Bielorussia, mentre per Kharkiv c’è un solo corridoio verso la Russia. Il corridoio da Mariupol porta alla città russa di Rosto-on-Don, vicino al confine con l’Ucraina, mentre da Sumy ci sono due corridoi, uno verso altre città dell’Ucraina e l’altro verso la Russia.

ORE 09.10 – LA CINA PRONTA A MEDIARE – La Cina è disposta a “fare le necessarie mediazioni” e “a partecipare alla “mediazione internazionale” sulla crisi in Ucraina: il ministro degli Esteri Wang Yi, in una conferenza stampa a margine dei lavori parlamentari, ha aggiunto che Pechino è pronta a continuare a svolgere “un ruolo costruttivo per facilitare il dialogo e per la pace, lavorando a fianco della comunità internazionale per svolgere la necessaria mediazione”. La Cina “èdisposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo nella promozione dei colloqui tra Russia e Ucraina, ha assicurato Wang, secondo cui “bisogna prevenire una crisi umanitarie su larga scala”.

ORE 08.15 – KIEV: “RICONQUISTATA LA CITTA’ DI CHUHUIV” – Le autorità ucraine annunciano di aver ripreso la città di Chuhuiv nella parte orientale dell’Ucraina. Secondo un comunicato delle forze armate di Kiev, l’esercito russo avrebbe “subito pesanti perdite nel personale e nelle attrezzature”.

ORE 07.45 – OGGI PREVISTO TERZO ROUND DI COLLOQUI – russi e ucraini dovrebbero tornare a incontrarsi oggi, nel dodicesimo giorno di guerra. Un milione e mezzo di persone hanno lasciato il Paese.

ORE 07.30 – BOMBARDAMENTI A ODESSA – Un’area nella regione di Odessa è stata oggetto di un attacco missilistico della Russia dal mare, secondo un video pubblicato dal quartier generale operativo dell’amministrazione militare regionale di Odessa. Colpito il villaggio di Tuzla, a circa 170 chilometri a sud-ovest di Odessa. Non sono state segnalate vittime, colpite infrastrutture essenziali.

ORE O7.15 – MOSCA PRONTA AD APRIRE I CORRIDOI UMANITARI – La Russia sarebbe pronta ad aprire stamani corridoi umanitari in diverse città dell’Ucraina, per consentire l’evacuazione dei civili dalle aree. Lo riporta la Bbc che cita media ufficiali russi., ricordando che è il terzo annuncio di questi giorni (i primi due sono andati a vuoto). Il “cessate il fuoco” scatterebbe a partire dalle 10 ora di Mosca (le 8 in Italia), secondo il ministero della Difesa russo, con corridoi per le evacuazioni da Kiev, Kharkiv, Mariupol e Sumy. Non ci sono per ora conferme da parte ucraina.

ORE 05.15 – LINEA DIRETTA BIDEN – ZELENSKY – Washington ha fornito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky apparecchiature di comunicazione crittografate che gli permettono anche di avere una linea diretta con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: lo riporta il New York Times spiegando che grazie a queste apparecchiature il leader ucraino è riuscito ad avere sabato notte il colloquio telefonico con Biden durato 35 minuti. Il quotidiano scrive inoltre che Stati Uniti e Germania inviano alle unità militari ucraine immagini satellitari e intercettazioni elettroniche di unità militari russe.

ORE 06.30 – RUSSIA ANNUNCIA ‘CESSATE IL FUOCO’ DALLE 10 – Dopo i tentativi falliti di tregua. il ministro della Difesa russo ha annunciato per le 10 di stamane (ora di Mosca) un cessate il fuoco per garantire corridoi umanitari temporanei per le città di Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy, per permettere l’evacuazione dei civili. La decisione sarebbe stata assunto dopo la richiesta in tal senso avanzata ieri da Macron nel corso della lunga telefonata con Putin.

ORE 05.00 – MINISTERO DIFESA GB: AVANZATA RUSSA NEL WEEK END È STATA MINIMA – Durante il fine settimana l’avanzata di terra delle forze russe in Ucraina è stata “probabilmente minima”: lo afferma il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo rapporto di intelligence. Lo riporta il Guardian. “È altamente improbabile che la Russia abbia raggiunto con successo gli obiettivi pianificati fino ad oggi”, prosegue il rapporto. Il ministero rileva tuttavia che un “alto livello di attacchi aerei e di artiglieria russi” ha continuato a colpire siti militari e civili nelle città ucraine nelle ultime 24 ore. “I recenti attacchi – sottolinea il rapporto – hanno preso di mira Kharkiv, Mykolaiv e Chernihiv, e sono stati particolarmente pesanti a Mariupol”.

ORE 03.00 – ZELENSKY: “NON PERDONEREMO, NON DIMENTICHEREMO” – “Non perdoneremo. Non dimenticheremo. Puniremo tutti coloro che hanno commesso atrocità in questa guerra sulla nostra terra. Troveremo ogni bastardo che ha sparato alle nostre città, alla nostra gente, che ha bombardato la nostra terra, che ha lanciato razzi. Non ci sarà posto tranquillo su questa terra per voi. Eccetto la tomba”: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso alla nazione in occasione della Domenica del Perdono. Lo riporta il Guardian.

ORE 02.30 – USA E NATO HANNO FORNITO A KIEV OLTRE 17MILA ARMI ANTI TANK – Gli aiuti militari comprendono i missili Javelin e sono passati, in meno di una settimana, tramite la frontiera con Polonia e Romania, scaricati da giganteschi aerei cargo, tra cui un Antonov An-124 appartenente alle forze dell’Ucraina, che lo ha acquistato durante la Guerra Fredda, quando faceva parte dell’Urss. Lo scrive il New York Times, paragonando per certi versi il ponte aereo in corso a quello organizzato dagli occidentali nel 1948-1949 per trasportare cibo e altri generi di prima necessità nella Berlino Ovest circondata dai sovietici.

ORE 01.45 – KIEV: “NELLE PERIFERIE DELLA CITTA’ SITUAZIONE CATASTROFICA – La situazione nei sobborghi di Bucha, Hostomel e Irpin della capitale ucraina Kiev è “catastrofica”: lo ha detto all’emittente locale Belsat TV il consigliere della presidenza ucraina, Oleksiy Arestovich. Lo riporta il Guardian. Gli sforzi per evacuare i residenti di queste località finora sono falliti e il funzionario ha sottolineato che il governo stava facendo tutto il possibile per riprendere le evacuazioni.

ORE 01.30 – KIEV: “RUSSI INTENSIFICANO BOMBARDAMENTI NOTTURNI SULLE CITTA’” – Le forze russe hanno intensificato i bombardamenti notturni delle città ucraine nel centro, nel nord e nel sud del Paese: lo ha affermato il consigliere della presidenza di Kiev, Oleksiy Arestovich. Lo riporta il Guardian.

