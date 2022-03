Cappotto grigio, cappello in testa e un grande sciarpone a scacchi. In mano cartelli per la pace. Su uno dei due c’era scritto: “Soldato, lascia cadere la tua arma e sarai un vero eroe!”. Così Yelena Osipova, 80 anni, è scesa in piazza a San Pietroburgo, nella Russia di Putin, per dire basta alla guerra. È subito diventata il simbolo del movimento pacifista: Yelena è stata arrestata dalla polizia russa.

Yelena è un’artista e attivista per la pace. In Russia è molto nota e la sua storia si lega ad un altro momento drammatico della storia: l’assedio nazista di Leningrado, così si chiamava all’epoca San Pietroburgo, durante la Seconda Guerra Mondiale, a cui sarebbe sopravvissuta. Chi più di lei conosce l’orrore della guerra e probabilmente il suo grido è particolarmente sentito: non vuole rivedere quell’orrore.

Mentre era in piazza con gli altri manifestanti russi per la pace, due agenti l’hanno avvicinata e l’hanno portata via tra gli applausi degli altri pacifisti, scesi in piazza in migliaia. Complessivamente, dal 24 febbraio al 2 marzo, sono 7.032 le persone arrestate in Russia durante le proteste contro l’aggressione all’Ucraina, ha fatto sapere il sito indipendente Ovd-Info che si occupa della tutela dei diritti umani in Russia.

Le immagini di quell’arresto hanno fatto il giro del mondo, diventando il simbolo di una protesta che si sta svolgendo in molti paesi. Durante una delle manifestazioni per la pace, il 3 marzo a Napoli, un gruppo di bambini ha esposto il cartello: “Yelena Osipova ha 80 anni ed è sopravvissuta all’assedio di Leningrado. È stata arrestata perché manifestava con questo cartello: ‘Soldato, lascia cadere la tua arma e sarai un vero eroe’. Yelena, lo mostriamo noi il tuo cartello”.

