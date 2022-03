Dopo l’uccisione del giornalista freelance americano Brent Renaud, 51 anni, un altro reporter è rimasto gravemente ferito in Ucraina in seguito a un attacco russo ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva dopo che i medici gli hanno diagnosticato una frattura ad entrambe le gambe. Si tratta di un giornalista britannico secondo quanto ha fatto sapere Iryna Venediktova, consulente legale del premier ucraino Volodymyr Zelensky.

Il ferimento è avvenuto nel pomeriggio del 14 marzo nell’oblast’ di Kiev. Si tratta di Benjamin Hall, 39enne giornalista dell’emittente Fox News Ad annunciarlo anche la stessa emittente con il giornalista John Roberts che ha spiegato: “Al momento abbiamo pochissimi dettagli, ma le squadre sul campo stanno lavorando il più duramente possibile per cercare di raccogliere più informazioni”. Secondo Roberts il giornalista britannico è stato ferito mentre “stava raccogliendo informazioni fuori Kiev”.

Il reporter sarebbe rimasto ferito in seguito all’esplosione di un ordigno ma al momento non ci sono ulteriori dettagli.

Poi l’appello di Iryna Venediktova ai Paese europei: “Capisco che la questione è delicata, ma conto che i leader del mondo civile si decidano il prima possibile per la No Fly Zone. Ancora una volta, vorrei rivolgermi ai nostri partner: un cittadino del vostro paese si trovava sul territorio dell’Ucraina, svolgendo un compito editoriale. Quest’uomo non era presso la struttura militare, che, secondo i funzionari russi, prendono costantemente di mira. È stato gravemente ferito mentre non si trovava nella struttura militare”.

Intanto la Russia respinge le accuse per la morte del giornalista statunitense, Brent Renaud, a Irpin, in Ucraina. “La regione di Irpin era sotto il controllo delle forze armate ucraine”, ha riferito l’ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vasily Nebenzya. Lo riporta Tass. Ovviamente abbiamo perso il conto della quantità di fake news lanciate in queste tre settimane di guerra dalla propaganda del Cremlino.

Giovanni Pisano

