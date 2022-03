Ventiquattresimo giorno di combattimenti e bombe sull’Ucraina. Si continua a combattere al centro di Mariupol, porto strategico sul Mar d’Azov, dove le truppe russe hanno fatto ingresso in città. Kiev resiste all’attacco ma intanto lo scenario si fa sempre più drammatico: “Mosca ha cambiato tattica ed è passata a una guerra di logoramento”, ha detto il ministero della difesa britannico. Mosca ha affermato di aver utilizzato per la prima volta missili ipersonici contro l’Ucraina.

Il ministero della Difesa russo annuncia la distruzione dei centri ucraini di radio e di intelligence della regione di Odessa e le forze armate ucraine ammettono di aver perso l’accesso al mare di Azov. Lo rende noto lo Stato Maggiore dell’esercito ucraino: è conseguenza dell’assedio russo alla città di Mariupol, dov’è stata distrutta l’acciaieria. Kiev sostiene di aver bloccato un tentativo russo di accerchiare la capitale, ma Mosca usa un missile Kinzhal “per distruggere un magazzino di missili delle truppe ucraine nella regione di Ivano-Frankivsk”.

La speranza di giungere a un compromesso sembra sempre più lontano. Zelensky ha più volte provato ad ottenere un incontro con Putin per mettere fine al conflitto. “È tempo di colloqui di pace, senza indugio – ha detto in un videomessaggio su Facebook – Questa è l’unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori. È tempo di incontrarsi, è tempo di parlare, è tempo di ripristinare l’integrità territoriale e la giustizia per l’Ucraina. Altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che il Paese impiegherà diverse generazioni per riprendersi”. Mosca per il momento respinge l’ipotesi di un confronto: “Nessun incontro se prima non c’è un testo trattato”. Parole che lasciano i due paesi diplomaticamente distanti e di fatto l’Ucraina ancora sotto le bombe.

Durante la telefonata con il presidente americano Joe Biden il capo di stato cinese Xi Jinping ha detto chiaramente che “Un conflitto tra Stati non è nell’interesse di nessuno”. Ma Pechino non farà da mediatore. È stallo sulle trattative.

09.00 – INTELLIGENCE BRITANNICA: “RUSSIA HA CAMBIATO TATTICA” – il ministero della Difesa di Londra ha pubblicato un punto sulla situazione della guerra in Ucraina. Ritiene che Mosca non sia finora riuscita a ottenere i suoi obiettivi originali, che sia stata “sorpresa dalla forza e dalla caparbietà della resistenza ucraina”, ma soprattutto che è stata costretta a cambiare il suo approccio, spostandosi verso una “guerra di logoramento”. Questo, con ogni probabilità, comporterà “l’uso indiscriminato di bombardamenti, il che aumenterà il numero di vittime civili, la devastazione delle infrastrutture civili ucraina, e la crisi umanitaria”. Sempre secondo il ministero della Difesa britannico, “Putin ha stretto il suo controllo sui media”, cercando di “oscurare l’alto numero di vittime” tra le file russe.

08.45 – SONO 112 I BAMBINI UCCISI DALL’INIZIO DELLA GUERRA – Sono almeno 112 i bambini che hanno perso la vita nel conflitto in Ucraina. Lo hanno reso noto le autorità di Kiev aggiungendo che 140 bambini sono rimasti feriti in seguito all’aggressione militare russa. Ieri pomeriggio a Leopoli si è svolta una manifestazione pacifica durante la quale sono stati portati in piazza decine passeggini vuoti a simboleggiare i bambini morti in guerra.

08.30 – DISTRUTTI CENTRO RADIO E INTELLIGENCE A ODESSA – Il ministero della Difesa russo ha annunciato la distruzione dei centri ucraini di radio e di intelligence della regione di Odessa. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. I centri, secondo la difesa russa, sarebbero stati distrutti attraverso l’utilizzo del sistema missilistico costiero Bastion.

08.15 – DISTRUTTA ACCIAIERIA A MARIUPOL – “La situazione a Mariupol è catastrofica. Ci sono combattimenti in corso per Azovstal. Sulla base dei dati disponibili, possiamo dire che ha abbiamo perso questo colosso economico, uno dei più grandi impianti in Europa è andato distrutto”. A riferirlo è il consigliere del ministro degli Affari interni Vadym Denisenko, parlando a Rada Tv.

08.10 – MISSILE IPERSONICO LANCIATO DA MOSCA – Il ministero della Difesa russo ha annunciato che in un’operazione speciale in Ucraina è stato usato un missile balistico ipersonico Kinzhal “per distruggere un magazzino di missili e munizioni aeronautiche delle truppe ucraine nel villaggio di Delyatyn, nella regione di Ivano-Frankivsk”.Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, secondo la quale è la prima volta che simili missili balistici ipersonici vengono usati nel conflitto in Ucraina.

08.00 – UCCISO GENERALE RUSSO – Un altro generale russo è caduto in battaglia in Ucraina: si tratta del generale Andrei Mordvichev, morto nella città di Chernobayevka in seguito a colpi di artiglieria, afferma l’esercito ucraino in un posto su Facebook citato dalla Bbc.

07.15 – UCCISI 40 SOLDATI UCRAINI A MYKOLAIV – Sono almeno 40 i soldati ucraini uccisi in un raid aereo russo sulla zona meridionale di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina. Lo ha scritto il sindaco di Mykolaiv Oleksandr Senkevich su Facebook, denunciando diversi bombardamenti sulla città.

07.00 – FERMATO TENTAIVO DI ACCERCHIARE KIEV – È stato fermato il tentativo delle forze armate russe di accerchiare Kiev mantenendo il controllo delle due principali strade che portano alla capitale sulla riva destra e sinistra del fiume Dnipro. Lo riferisce Oleksandr Hruzevych, vice capo di stato maggiore dell’esercito ucraino, citato dalla Cnn. “Ad oggi, il nemico è stato fermato a una distanza di quasi 70 chilometri dalla riva destra” del fiume Dnipro, che divide in due Kiev, ha detto Hruzevych. Inoltre anche “sulla riva sinistra l’avanzata è stata fermata. Il nemico sta cinicamente sparando alle nostre strutture infrastrutturali”, ma “le principali vie di attacco sono bloccate”.

02.15 – RUSSI BLOCCANO ACCESSO A MAR D’AZOV A UCRAINA – L’esercito Ucraino, riferisce la Bbc, afferma di essere “temporaneamente” tagliato fuori dal Mar d’Azov. Lo stato maggiore delle forze armate Ucraine afferma che i russi sono riusciti a privare “temporaneamente l’Ucraina dell’accesso al Mar d’Azov”. Per lo stato maggiore Ucraino tuttavia le forze di Mosca sono ancora ostacolate in tutti i principali obiettivi di guerra. “Il nemico – riferiscono fonti militari ucraine – sta cercando di compensare i fallimenti nell’avanzata di terra lanciando missili e con bombardamenti di precisione e indiscriminati”.

02.00 – NESSUN INCONTRO PUTIN- ZELENSKY SENZA TESTO TRATTATO – Il testo di un possibile trattato tra Russia e Ucraina deve essere approvato prima ancora di menzionare la possibilità di un incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Vladimir Zelensky. Lo ha affermato il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, citato dalla Tass. “Non sono assolutamente pronto a commentare in merito. Posso solo dire che prima ancora di menzionare una riunione dei due leader, le delegazioni di negoziatori devono preparare e concordare il testo di un trattato. Successivamente, il testo dovrebbe essere siglato dai ministri degli Esteri e approvato dai governi”.

01.00 – ZELENSKY: “RUSSI BLOCCANO AIUTI IN ALCUNE CITTA’, È CRIMINE DI GUERRA” – “Grazie ai corridoi umanitari abbiamo portato in salvo 180 mila persone” e “sono state consegnate tonnellate di aiuti umanitari”. Purtroppo “le forze russe continuano a bloccare la consegna degli aiuti in determinate città: loro hanno un ordine preciso affinché la catastrofe umanitaria in ucraina costringa le persone a collaborare con gli occupanti. Questo è un crimine di guerra e ne risponderanno”. Ad affermarlo in un video pubblicato su Telegram è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Nel corso del suo intervento, il presidente Zelensky torna sulla bomba al Teatro di Mariupol: “sono oltre 130 le persone salvate. Ci sono persone ferite gravemente ma per ora non ci sono morti. I soccorsi continuano”.

00.45 – ZELENSKY: “BISOGNA FINIRE PRESTO LA GUERRA – “Oggi a mosca c’è stato l’anniversario dell’annessione della Crimea” strappata all’Ucraina nel 2014. “E so che lì hanno portato circa 200 mila persone come il numero di soldati dell’esercito russo che ha attaccato l’Ucraina. Immaginatevi che in quello stadio ci sono 14 mila cadaveri e decine di migliaia di feriti. Questo è il numero delle perdite russe a causa dell’invasione. Questo è il prezzo per la guerra in poco più di tre settimane. Bisogna finire questo. Le proposte dell’ucraina stanno sul tavolo”. Ad affermarlo in un video pubblicato su Telegram è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ricordando che “in questi 23 giorni noi abbiamo sempre proposto il dialogo. E vorrei che a Mosca mi sentissero: è arrivato il momento di incontrarsi, di parlare, di ripristinare l’integrità territoriale e la giustizia per l’Ucraina”.

00.30 – ZELENSKY: “COMBATTIMENTI DURI VICINO KHARKIV” – “Ci sono dei combattimenti difficili nella regione di Kharkiv, particolarmente vicino a Isyum”. Ad affermarlo in un video pubblicato su Telegram è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Nella regione di Kiev, di Sumy, di Cernihiv, e nel sud del paese il nostro esercito ha fermato le forze russe”. “La loro tattica di colpire con tutta l’artiglieria pesante l’infrastruttura civile peggiora soltanto la situazione per la federazione russa e porta a nuove sanzioni. Fa in modo che sempre più paesi sostengano le sanzioni”.

00.20 – RILASCIATO SINDACO DI VELYKOBURTSKA – Viktor Tereshchenko, sindaco della comunità di Velykoburlutska, nella regione nord-orientale di Kharkiv, in Ucraina, è stato rilasciato. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleh Syniehubov. Ieri Syniehubov aveva detto che Tereshchenko era stato “catturato” dalle forze russe. “Il nemico ha rilasciato Viktor Tereshchenko. Gli ho appena parlato. È in ospedale per ricevere cure”, ha spiegato. “È un brav’uomo che è fermo e difende la sua comunità, i suoi residenti, il suo elettorato. Ancora una volta solo questo dimostra che il nemico non prevarrà e nessuno cederà un centimetro della nostra terra al nemico”, ha detto Syniehubov.

00.00 – ZELENSKY: “COLLOQUI DI PACE UNICA POSSIBILITA’ PER LA RUSSIA DI RIDURRE I DANNI” – “Colloqui significativi di pace e sicurezza per l’Ucraina sono l’unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori. E’ tempo di incontrarsi. Tempo per parlare. È tempo di ripristinare l’integrità territoriale e la giustizia per l’Ucraina. Altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che non basteranno diverse generazioni per riparare”. Ad affermarlo in un video pubblicato su Telegram è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

