A far scattare l’allarme alcuni muratori che questa mattina, intorno all’alba, si erano accorti di quell’automobile semisommersa nelle acque del lago di Garlate. Quel corpo rinvenuto sui sedili posteriori della vettura era di Maria Cristina Jansenn, scrittrice e psicologa, originaria di Milano ma che per tanti anni aveva vissuto in Toscana. Com’è morta? E perché il suo corpo è stato ritrovato nel territorio comunale di Lecco, in località Rivabella? È intorno a queste domande che indagano i carabinieri. Le prime risposte dovrebbero arrivare dall’autopsia disposta dal procuratore Ezio Domenico Basso.

Janssen aveva finito il suo incarico di giudice onorario al tribunale dei minori di Firenze nel 2019. Dal 2006 viveva con il marito a Campiglia Marittima, Livorno, ma secondo quanto riporta l’Ansa aveva deciso a fine 2022 di ritornare al nord “perché a quanto risulterebbe la coppia era in via di separazione”. Il marito sarebbe invece rimasto ad abitare a Campiglia. A lungo aveva lavorato nel settore della salute mentale e nella riabilitazione di soggetti svantaggiati, era stata anche formatrice.

65 anni, madre di due figli, milanese d’origine, è stata ritrovata questa mattina sui sedili posteriori di una Fiat Panda. La vettura era semisommersa nel lago di Garlate, ad alcune decine di metri dalla riva. Almeno uno dei vetri era rotto. All’interno dell’abitacolo la macabra scoperta, il corpo della donna. Secondo quanto emerso da un primo esame esterno del corpo, non sarebbero stati notati e rinvenuti segni di violenza, sempre stando alla ricostruzione dell’Ansa.

L’auto – che a quanto emerso dalle indagini sarebbe stata intestata alla stessa donna – è stata recuperata dai sommozzatori, ritrovata con i fari ancora accesi. La Procura della Repubblica di Lecco attraverso i carabinieri sta cercando di risalire alla causa e alla dinamica della morte della scrittrice psicologa. Sentiti dai militari i parenti della donna. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, non scartano alcuna pista.

Janssen era nata a Milano nel 1957. La donna era molto conosciuta in Val di Cornia, come scrive Livornotoday. Aveva in diverse occasioni presentato i suoi libri, tra questi Nora, su una giovane operaia metallurgica che lavorava a Piombino alla Magona d’Italia, e I rami e le foglie, a proposito dell’incontro tra una giovane laureanda e una testimone legata alla sua tesi di ricerca.

