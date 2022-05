Sarà probabilmente una delle tappe più suggestive e particolari del Giro d’Italia quella tra Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. Sabato 14 maggio Napoli e i Campi Flegrei faranno da scenario all’ottava tappa della 105esima edizione della corsa ciclistica più attesa dell’anno. La città si prepara al grande evento e sono già pronte le disposizioni per il traffico e i divieti a partire da venerdì 13. Sarà interdetta la circolazione dalle ore 10 fino alle 18 nelle zone interessate.

La tappa del Giro d’Italia a Napoli

La partenza è prevista sul Lungomare cittadino per poi proseguire la corsa sulla collina di Posillipo e Fuorigrotta verso Bacoli e compiere un anello di 4 giri per il circuito del Monte di Procida di 19 km. I ciclisti rientreranno a Napoli attraverso le stesse strade dell’andata con la lunga discesa di via Petrarca per condurre al centro cittadino, percorrendo via Dohrn e via Caracciolo verso Est ed effettuare un giro di boa attorno a una rotatoria all’ultimo km ed infine via Caracciolo fino all’arrivo.

I divieti di transito nelle strade per sabato 14 maggio

Dalle ore 10:00 alle ore 14:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade: via Cesario Console – via Chiatamone – via Alessandro Dumas Padre.

Dalle ore 10:00 alle ore 17:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade: piazza Vittoria – via Francesco Caracciolo – viale Anton Dohrn – piazza della Repubblica – viale Antonio Gramsci – piazza Sannazaro (nella carreggiata dall’intersezione con via Mergellina a quella con viale Antonio Gramsci) – via Mergellina – via Orazio – via Francesco Petrarca – via Alessandro Manzoni – via Giovanni Boccaccio – discesa Coroglio – via Coroglio – via Pasquale Leonardi Cattolica – via Cavalleggeri d’Aosta – via Diocleziano – piazzale Tecchio – viale J.F. Kennedy – via Nuova Agnano – via Provinciale San Gennaro.

I divieti di sosta da sabato 13 maggio

Dalle ore 18:00 del giorno 13 maggio 2022 alle ore ore 17:30 del giorno 14 maggio 2022 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti interessati dalla gara ovvero dove sussiste il divieto di transito sopra descritto.

Chiusa Tangenziale Napoli

Per consentire lo svolgimento dell’ottava tappa dell’edizione 105 del “Giro d’Italia” – che si svolgera’ sabato 14 maggio nell’area partenopea – la Tangenziale di Napoli prevede la temporanea chiusura di alcuni svincoli, con orario 11-18 e, comunque, fino al termine del passaggio del Giro. Il percorso dell’ottava tappa prevede infatti la partenza dal lungomare, per poi proseguire verso la collina di Posillipo e di Fuorigrotta, passando per Bacoli, per terminare con un Giro di quattro anelli per il circuito di Monte di Procida, per un itinerario totale di 19 km. Pertanto, dalle 11 alle 18 di sabato 14 maggio e, comunque, fino al termine del passaggio del Giro, saranno chiusi i seguenti svincoli: -Fuorigrotta, in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade e da Pozzuoli; -Agnano, in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade e da Pozzuoli; -Via Campana, in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade; -Cuma, in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade; -Pozzuoli Arco Felice, in uscita per chi proviene da Pozzuoli; -Arco Felice, in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade.

Pozzuoli e Bacoli

Dalle ore 10.30 alle ore 17.30 di sabato 14 maggio non si può circolare nelle strade interessate dalla tappa che vanno da via San Gennaro Agnano e via Solfatara fino ad Arco Felice e Lucrino, passando per via Artiaco e via Campi Flegrei. Così come a Bacoli e Monte di Procida (chiusa la Panoramica anche con divieti di sosta) non si potrà circolare dalle 10.30 alle 17 nelle strade toccate dal percorso, ovvero: Via Roma (da intersezione con via panoramica fino a Piazza 27 Gennaio), corso Garibaldi, via Torregaveta via Cappella (dalla casina rossa a località mazzone). Qui vigerà anche il divieto di sosta e gli attraversamenti pedonali. Anche le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse.

Sabato stop per 5 ore a collegamenti da e per Pozzuoli

Stamane il prefetto di Napoli Claudio Palomba, sentito il comitato per l’ordine e la sicurezza Pubblica, ha adottato un’ordinanza in cui si dispone che “in concomitanza con la programmata tappa del 105mo GIRO ciclistico D’ITALIA presso il capoluogo ed altri comuni dell’area metropolitana, sono vietate, dalle 10:40 alle 17:00 del 14 maggio 2022, le operazioni di imbarco e di sbarco di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori presso il Porto di Pozzuoli”. La decisione – si legge in una nota – è stata motivata dalla considerazione che il transito degli atleti non consentirebbe ai veicoli sbarcati a Pozzuoli, nella fascia oraria considerata, di defluire regolarmente e in sicurezza, non essendo praticabile alcun varco o viabilità alternativa per uscire dalla zona interdetta ed inoltre – tenuto anche conto delle stime delle operazioni di imbarco e sbarco di veicoli fornite dalle compagnie di navigazione che si attestano su un numero di circa 200 movimentazioni nella fascia oraria di interesse – dalla necessità di evitare il rischio di una congestione stradale con consequenziali ricadute sul versante dell’ordine e sicurezza pubblica, della sicurezza stradale e del regolare svolgimento della stessa competizione ciclistica nonché di assicurare il transito dei dispositivi di emergenza e soccorso.

