Al Museo Correale, Venerdì 30 Luglio alle ore 20:00 si terrà il concerto lirico “E ricomincia il canto”. L’evento avrà luogo sullo splendido Belvedere del Museo Correale, proprio dinanzi al “Golfo di Surriento”, luogo legato indissolubilmente al tenore Enrico Caruso, di cui quest’anno ricorre il centenario della morte.

«Il Belvedere del Museo Correale costituisce la location ideale per omaggiare degnamente la figura di Enrico Caruso che con Sorrento aveva un legame speciale» commenta il Presidente del Museo Correale Gaetano Mauro. Gli fa eco il direttore del Museo Correale, Paolo Jorio: «Si ricomincia con la musica. Un inizio che non vale solo per il nostro museo: le note dei capolavori che Caruso ha portato nel mondo costituiscono il miglior auspicio per una ripartenza del turismo all’insegna della cultura, dell’arte e della bellezza».

«Proprio da Sorrento è partito nei giorni scorsi il ciclo di omaggi a Caruso, voluto da Regione Campania e Scabec. Con questa iniziativa del Museo Correale, la nostra città prosegue nel tributo ad un grandissimo artista, ambasciatore nel mondo della nostra terra», sottolinea il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.

Il repertorio della serata è succulento: arie d’opera come “Pagliacci”, la cui registrazione discografica proprio di Enrico Caruso è stato il primo disco ad aver superato il milione di copie vendute, brani dal “Rigoletto”, la romanza “Mattinata”, fino alla canzone napoletana con “Tu ca nun chiagne”. Un viaggio musicale vista mare, orchestrato dalla compagnia “Opera e Lirica” guidata da Giusi Cuccaro e eseguito dall’ensemble musicale composto dai tenori Marco Ferrante e Achille Del Giudice e dai musicisti Ivan Antonio, Norma Ciervo e Andrea Montella.

Diretta streaming della serata negli U.S.A. – grazie a Filitalia International & Foundation, l’organizzazione non profit sociale fondata nel 1987 con lo scopo di preservare e difendere l’eredità culturale e tradizionale italiana negli Stati Uniti e nel mondo incoraggiando lo studio della lingua e cultura italiana.

Il concerto sulla terrazza Belvedere del Museo Correale è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria al sito www.museocorreale.it. In occasione dell’evento sarà anche presentata la statua di Cerere, il cui restauro è stato finanziato dal Grand Hotel Ambasciatori.

