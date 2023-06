A proposito del voto di giovedì scorso del Parlamento Europeo sul sostegno alla produzione di munizioni Ue (Asap), credo che non sia emerso il problema del Pd, e da questo punto di vista le affermazioni di Lia Quartapelle (“la maggioranza ha votato sì) siano fuorvianti. Il problema dei democratici non è quanti hanno votato a favore o contro, nella storia di quel partito, con tutti i segretari, c’è sempre stato un margine di dissenso nelle aule parlamentari. Naturalmente anche a Bruxelles, l’eurodeputata Elly Schlein lo sa bene, essendosi spesso distinta in voti contro le indicazioni del suo gruppo.

Il problema quindi non è il conteggio dei “ribelli”, ma qual è la posizione del Pd? Non mi risulta che la segretaria si sia espressa neanche nel corso dell’assemblea del suo gruppo. Si è intuito che abbia cercato vie di fuga, imponendo a S&D di presentare emendamenti sul Pnrr, che, nota a margine, sono risultati graditi da Alternative für Deutschland, formazione filo putiniana, ed in Italia da Alessandro Orsini.

La “freddezza” della Schlein si può desumere dall’astensione di Camilla Laureti, eurodeputata a lei vicina, ma nessuno conosce il ragionamento del “nuovo” Nazareno sull’argomento. La posizione del Pd è quella della Laureti o per esempio quella di Pina Picerno che sostiene le ragioni dell’Ucraina? Appare evidente a tutti che le due visioni siano antitetiche.Mi chiedo: questa continua fumosità è il risultato di nette divergenze? Può un partito così vago attrarre alleanze ed elettori?

Direi di no, ma lascio le valutazioni finali ai lettori.

Nicola Danti Toscano di Pelago in provincia di Firenze ed europeista da sempre. Classe’66, laureato in Scienze Politiche e deputato al Parlamento Europeo per Italia Viva nel gruppo Renew Europe. A Bruxelles dal 2014 e prima Consigliere Comunale, Vicesindaco e Consigliere Regionale. Padre di 3 figli e scout, in politica e nella vita.

