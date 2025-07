Il corpicino scheletrico, lo sguardo smarrito, la pelle tesa sulle ossa. Il torace scavato, le braccia sottili come rami secchi. Il suo viso parla di guerra, privazione, dolore. Ma chi ha scelto quella foto per accusare Israele ha omesso un dettaglio essenziale: Osama è malato. E quella sofferenza, vera, è stata trasformata in un’arma narrativa. Ad impugnarla è stato Il Fatto Quotidiano, che ha sparato in prima pagina lo scatto crudo del piccolo di cinque anni. Con tanto di titolo: «Se questo è un bambino». Un richiamo potente, volutamente evocativo, che accosta la disperazione infantile nella Striscia di Gaza alla responsabilità diretta e criminale di Israele. E come se fosse una notizia di oggi.

L’accusa è sempre la stessa: affamare deliberatamente la popolazione civile. Il messaggio è chiaro, netto, emotivamente dirompente. L’immagine è reale. Ma anche drammaticamente strumentalizzata. Se si scava a fondo, quella foto – che oggi diventa il nuovo simbolo della vulgata contro lo Stato ebraico – racconta una storia diversa da quella imposta.

Le foto di aprile e la malattia omessa



Il primo dato che stride è temporale. Da oltre tre mesi circolano immagini disperate di Osama, come quella di NBC News del 14 aprile. Associated Press l’1 maggio ha scattato delle foto nella clinica per la malnutrizione dell’ospedale Nasser a Khan Younis, nel sud della Striscia. Secondo la didascalia ufficiale fornita da AP, il piccolo è affetto da fibrosi cistica, una malattia genetica cronica che compromette l’apparato respiratorio e digestivo. «Mona solleva la maglietta del figlio Osama, che mostra segni di malnutrizione e un peggioramento della fibrosi cistica», si legge. Eppure, la patologia non viene menzionata nella prima pagina del Fatto, tantomeno nell’intervista a Francesca Albanese.

La sorprendente trasparenza di Al Jazeera e dei pro-Pal



A confermare il quadro ci pensa persino una delle pagine più attive nel sostegno alla causa palestinese, Translating Falasteen, che il 24 luglio ha pubblicato su X un aggiornamento decisivo, allegando una foto del bimbo con un camice Tnt verde da sala operatoria e con qualche chilo in più. Una splendida notizia, che rincuora tutti. «Soffriva di anemia, debolezza e spossatezza. Le sue condizioni erano così gravi che i medici le descrissero come le peggiori che avessero mai visto. Ma in meno di due mesi, ha avuto una guarigione incredibile. In Italia ora riceve cibo, medicine e cure adeguate». E qui crolla un altro castello. Ma come è possibile? Il nostro Paese è complice dello «Stato genocidiario di Israele», e poi accoglie, cura, nutre e mette in salvo un bimbo di Gaza?

♥️Incredible news! We posted about Osama Al-Raqab multiple times in the past few months and he was evacuated from Gaza on June 10, 2025, after months of starvation left him severely malnourished and weighing just 9 kilograms. At the time, he was clinging to life at Nasser… https://t.co/sexxQRiNxD pic.twitter.com/RYNWe6KZKv — Translating Falasteen (Palestine) (@translatingpal) July 23, 2025

Ma c’è di più. Addirittura Al Jazeera, il megafono mediatico di Hamas, il 3 maggio ha pubblicato uno scatto di Osama. Nella didascalia non ha nascosto il dettaglio, e ha specificato chiaramente che il bambino è affetto da fibrosi cistica.

Gli aiuti bloccati a Gaza, l’Onu e il ricatto di Hamas



L’obiezione è già pronta: Osama soffrirà pure di fibrosi cistica, ma le sue condizioni sono peggiorate per il cibo che scarseggia. Ed è drammaticamente vero. In effetti, la mancanza di carne, pesce e compresse di enzimi per aiutarlo a digerire il cibo lo hanno devastato. Ma chi c’è dietro questa tragedia umanitaria? Recenti testimonianze dal campo smentiscono il ritornello stonato di responsabilità imputate a Israele. Pochi giorni fa Jotam Confino, corrispondente dal Medio Oriente, ha pubblicato video e foto dal valico di frontiera di Kerem Shalom. Quasi 1.000 camion di aiuti in attesa di essere ritirati dalle Nazioni Unite. «Una quantità enorme di aiuti è in attesa di essere ritirata sul lato di Gaza del confine con Israele. 950 camion, per la precisione. Perché le Ong internazionali non li raccolgono, quando ogni giorno mettono in guardia dalla carestia a Gaza?», ha scritto.

I dubbi sulle foto dei bimbi di Gaza, anche la guerra ha una regia e la pietà può essere manipolata Il commento del direttore @claudiovelardi pic.twitter.com/QxeSlSyZFw — Il Riformista (@ilriformista) July 24, 2025

La stessa denuncia è arrivata dall’account ufficiale dello Stato di Israele: «Quasi 950 camion di aiuti umanitari sono in attesa al confine, pronti a supportare la popolazione di Gaza. Quindi chi li trattiene? L’Onu. Chiediamo alle Nazioni Unite di smettere di bloccare gli aiuti essenziali. Immediatamente». Insomma, mentre lo Stato ebraico facilita l’ingresso degli aiuti umanitari e la Gaza Humanitarian Foundation li consegna direttamente ai civili, «l’Onu ostacola il flusso efficiente degli aiuti». E poi c’è sempre lo zampino di Hamas, che tiene sotto ricatto la Striscia e utilizza il cibo come strumento di controllo, spesso dirottando gli aiuti per rifocillare i suoi terroristi.

La sofferenza diventa regia



C’è infine un elemento spesso trascurato, ma sempre più evidente: le immagini che arrivano da Gaza sono spesso di altissima qualità. Fotografie perfette nella composizione, nella luce, nella messa a fuoco. Scene di disperazione da set cinematografico, non tipiche di un reportage amatoriale. Anche la macchina mediatica è parte del conflitto, una vera e propria arma per penetrare e orientare l’opinione pubblica.

La storia di Osama è tragica. Così come quella di altri bambini nella Striscia. Ma la strumentalizzazione del dolore è becera, disgustosa. Osama è malato, e la guerra ha peggiorato le sue condizioni già precarie. Ma oggi è vivo, sta meglio. È curato e nutrito. Non dai generosi miliziani di Hamas, ma dall’Italia, lo stesso Paese accusato di essere un fiancheggiatore di Israele. Allora perché la fibrosi cistica, gli aiuti bloccati e i ricatti di Hamas diventano dettagli trascurabili? Semplice: rovinano la sceneggiatura e rischiano di compromettere l’intero copione.

Luca Sablone