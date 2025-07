È un discorso molto difficile da fare, ma qualunque persona voglia mantenere un minimo di lucidità deve chiedersi che cosa sono le immagini che ci arrivano da Gaza e che vengono sparate in prima pagina sui giornali (non solo italiani) e perché improvvisamente arrivano decine di foto.

Le immagini che arrivano da Gaza sono vere?

Sono immagini di madri dolenti con bambini smagriti e sofferenti in braccio, con gli occhioni grandi, gambe e braccia a penzoloni. Sono immagini che fanno molto male, ma sono vere? Chiunque può capire, mettendoci un po’ d’attenzione, che sono immagini accuratamente preparate, pose studiate, sguardi in camera, corpi esposti alla luce come su un set.

Foto filtrate da Hamas

Allora non si tratta di negare il dolore, il dramma della guerra e dei bambini, è questione di capire chi ci mostra che cosa e perché. Quelle immagini non arrivano da fotoreporter indipendenti, vengono filtrate da Hamas, dalle sue agenzie media, da Al Jazeera, però questo nessuno lo dice mai. Nessuno si chiede chi ha scattato queste foto, quando, a chi, perché, per veicolare quale messaggio.

Anche la pietà può essere manipolata

E allora, vedete, purtroppo anche la guerra ha una regia e anche la pietà può essere manipolata. Certo che soffrono i bambini, come in ogni guerra, e le loro sofferenze ci toccano al cuore, ma se diventano icone, strumenti, comparse, allora tutto diventa più tragico, più sporco, più disumano, perché vuol dire che alle spalle di tutto questo c’è chi lavora cinicamente sui nostri sentimenti.

Allora io vi chiedo solo di pensarci, di non fermarvi alla superficie, alla prima impressione. Fatevi qualche domanda in più.

