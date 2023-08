“‘Capolavoro Meloni‘, twittava poche ore fa l’account di Fratelli d’Italia lanciando una clamorosa bufala, una fake news da populisti sul PIL del Mezzogiorno che supererebbe quello di Francia e Germania (magari!)”. A denunciarlo è il consigliere della regione Lazio Luciano Nobili (Italia Viva).

“Dopo mezza giornata di insulti, dopo che il corrispondente italiano della Reuters ha chiesto se si trattasse di un “parody account”, dopo l’ennesima figura da peracottari, insomma, Fratelli d’Italia ha cancellato il tweet” ha aggiunto Nobili rimarcando la figuraccia, anche a livello internazionale, di Fratelli d’Italia, un partito a trazione populista che, non si sa come, è riuscito a credere nel rilancio del Mezzogiorno d’Italia, il cui prodotto interno lordo sarebbe arrivato a superare quello di nazioni come Francia e Germania.

“Un capolavoro della Meloni, appunto. Bisogna solo capire in quale categoria” conclude ironico Nobili.

Dopo mezza giornata di insulti, dopo che il corrispondente italiano… pic.twitter.com/xH4oC4gHYE — Luciano Nobili (@lucianonobili) August 21, 2023

Ciro Cuozzo