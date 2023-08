Domenica 1 agosto 1993

Attacchi speculativi contro Franco francese e Peseta spagnola. È attesa una riunione del Comitato Monetario CEE per decidere il da farsi. Si parla di possibile svalutazione per il Franco e di allargare i confini di oscillazione oltre il 2,25% oppure della temporanea sospensione, che però per molti sarebbe l’anteprima della fine dello SME e quindi la fine del trattato di Maastricht e di conseguenza dell’Unione monetaria entro la fine del secolo.

Boom dell’export italiano verso i paesi extra CEE: nel giugno 93 +26% rispetto al giugno 92, mentre le importazioni sono cresciute dell’1,8%, per un saldo attivo di 1.612 miliardi determinato da un disavanzo di 1.384 miliardi nel settore dell’energia e un attivo di 2,996 miliardi di attivo su altre merci.

Pubblicato il Decreto, con qualche aspetto bizzarro, che regolamenta il pagamento delle 85.000 lire pro capite sul medico di famiglia: chi non pagherà non subirà sanzioni. Inoltre il pagamento è dovuto anche da chi è morto nel 1992.

I patti in deroga fanno volare gli affitti. Gli affitti rinnovati aumentano del 70% nelle città medie e del 100% nelle grandi aree urbane. Le città più care sono Venezia, Milano, Roma e Bologna.

A Roma sono state sospese tre infermiere che hanno apostrofato in modo minaccioso e hanno dato del “tu” ad una anziana paziente.

Giovedì 1 agosto 2013

Silvio Berlusconi, ex Presidente del Consiglio italiano, viene condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione per frode fiscale. Il PDL dichiara che la sentenza non avrà effetto sulla vita del governo Letta.

Secondo l’AD di Fiat Sergio Marchionne “le condizioni per fare impresa in Italia rimangono impossibili”. Marchionne auspica che il governo italiano introduca una legge sulla rappresentanza sindacale per superare le incertezze e gestire al meglio le relazioni industriali, “ma per ora non vediamo niente”. Alle parole di Marchionne replica il Ministro del Lavoro Enrico Giovannini: “Non sono d’accordo con Marchionne che ritiene che oggi sia impossibile fare impresa in Italia. Ci sono molte imprese che in queste condizioni stanno continuando a investire, a crescere, a creare profitto e posti di lavoro. Questo nonostante le indubbie difficoltà”.

Molte ambasciate e consolati USA domenica rimarranno chiuse. Per non specificate esigenze di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche.

Edward Snowden, la talpa del Datagate, ha ottenuto un asilo temporaneo in Russia e così ha potuto lasciare l’aeroporto dove era bloccato da quasi 40 giorni.

