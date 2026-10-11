In Spagna la questione abitativa è diventata una questione di governo. Dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sulla casa e le proteste in piazza, a seguito dello sfratto di una persona anziana a Madrid, Pedro Sánchez ha sciolto le Cortes: un paradosso per una coalizione progressista inciampare proprio sul diritto alla casa, storica bandiera della sinistra. In Italia, intanto, il governo Meloni ha varato un piano casa da dieci miliardi: centomila alloggi in dieci anni, finanziati anche con fondi europei.

Nelle grandi città europee in molti sono convinti che la pressione sugli affitti e sui prezzi delle case sia colpa del turismo. Molti appartamenti, più redditizi se affittati a breve termine, sono diventati B&B e case vacanza, riducendo l’offerta complessiva per la popolazione residente. Barcellona, Roma, Milano e Firenze vivono tensioni evidenti nei centri storici, svuotati di residenti e di identità. È una lettura affascinante quanto semplice, utile per trovare un capro espiatorio non per risolvere il problema. Seguendo questo convincimento, la Commissione ha proposto, con l’Affordable Housing Act, di consentire agli enti locali di limitare gli affitti brevi nelle aree in cui il disagio abitativo sia dimostrato. La casa è un bisogno primario e, per molti, un diritto, come il lavoro. Ma accanto al diritto c’è il dovere di fare il possibile per averli. I numeri, almeno in Italia, però, invitano alla cautela. Nel nostro paese il 75,9 per cento della popolazione vive in un’abitazione di proprietà, contro il 68,4 per cento della media europea (Eurostat, 2024). L’IFEL stima inoccupate il 27,3 per cento delle abitazioni, definizione che ricomprende anche le case in cui nessuno ha la dimora abituale e, quindi, anche le seconde case per le vacanze. Le abitazioni davvero sfitte sono molte meno, anche se mancano stime ufficiali: un vuoto che rende difficile attuare qualunque seria programmazione.

Il punto è che il problema della casa non si risolve limitando i flussi turistici, ma con politiche sociali adeguate. Esiste un patrimonio pubblico inutilizzato, a partire dalle caserme dismesse, eppure si preferisce costruire ex novo, molto più profittevole che recuperare l’esistente. Né è vero che gli affitti brevi siano in mano ai grandi fondi immobiliari: spesso li gestiscono famiglie che mettono a reddito la seconda casa, o che si sono trasferite in periferia facendo dell’appartamento in centro una fonte di reddito. Una riforma seria dovrebbe dare alle destinazioni turistiche più frequentate le risorse per gestire i flussi, non per limitarli. Gli strumenti esistono: i dati della telefonia mobile informano in tempo reale dove si concentrano le persone e in quali ore. Ma i servizi non seguono la domanda, anche perché gli enti che li erogano non dispongono di forme di assunzione flessibili.

Sicurezza, sanità, trasporti e raccolta dei rifiuti restano dimensionati sulla popolazione residente, non su quella effettivamente presente. Un comune turistico di poche migliaia di residenti può accogliere d’estate presenze dieci volte superiori, con gli stessi vigili, gli stessi medici e gli stessi mezzi per la raccolta o il trasporto. Il turismo non è un problema di numeri da contenere, ma un sistema che ha bisogno di regole per funzionare. Serve un intervento che coinvolga tutti gli attori, partendo da un presupposto: il turismo è una risorsa da gestire e valorizzare, non un problema da arginare. Significa legare le risorse alle presenze effettive e misurare con dati affidabili ciò che oggi si stima a occhio.

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Fabrizio Antolini