Il caso ha riguardato quattro scuole di Modena e provincia, un totale di 132 bambini e sette insegnanti: sintomi gastrointestinali lievi dopo aver consumato dei pomodorini nell’ambito del progetto “Frutta e verdura a scuola” promosso dal Ministero dell’Agricoltura, il programma che prevedeva la distribuzione di vaschette contenenti mezzo chilo di pomodorini freschi per la merenda dei bambini.

Due piccoli hanno presentato sintomi così gravi da richiedere l’intervento del pronto soccorso, anche se sono stati dimessi dopo poco tempo. Altri 30 e un’insegnante si sono invece sentiti male in due scuole primarie di Modena durante la ricreazione, subito dopo averli ingeriti.

Le autorità sanitarie locali hanno immediatamente sospeso il consumo dei pomodorini e hanno avviato indagini per capire la causa dei malori. Inoltre, è stato inoltre avviato un processo di analisi dei campioni dei pomodorini per identificare eventuali agenti patogeni o sostanze nocive. Le scuole coinvolte hanno tempestivamente informato i genitori degli studenti e hanno annullato il progetto “Frutta e Verdura a scuola”. Il programma infatti prevedeva anche la degustazione di fragole e carote, ed è stato interrotto immediatamente per garantire la sicurezza degli studenti.

