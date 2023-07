Domenica 18 luglio 1993

I militari di leva potranno scegliere la destinazione preferita per svolgere il servizio per esigenze di famiglia, di studio o di lavoro.

È in via di svolgimento il referendum indetto da quotidiano di partito «il Popolo» per scegliere un eventuale nuovo nome per la Democrazia Cristiana. Le opzioni preferite sembrano essere il mantenimento del nome corrente, corrente, Partito Popolare o Partito Popolare Europeo; minore consenso sembrano avere i nomi Partito Cristiano Sociale e Unione Cristiano Popolare.

Pace fra l’Onu e l’Italia, il Generale Loi rimane a capo della missione italiana.

Braccio di ferro fra il Presidente del Senato Spadolini e il Presidente del Consiglio Ciampi: il primo sostiene che il Governo faccia un uso eccessivo del voto di fiducia e dei decreti legge, il secondo risponde che «il tempo è poco e il da fare è tanto».

Polemiche e confusione per l’assicurazione obbligatoria dei ciclomotori: per qualcuno la norma è entrata in vigore l’1 luglio, per altri entrerà in vigore solo l’1 ottobre. Le forze dell’ordine, in mancanza di chiarimenti, operano in ordine sparso.

Negli Stati Uniti non verrà più chiesto l’orientamento sessuale al momento dell’arruolamento, ma sarà vietato per i soldati assumere una condotta omosessuale. È il «don’t ask, don’t tell, don’t pursue».

John Le Carrè, scrittore di successo, ammette che il suo lavoro passato non è stato di semplice diplomatico, ma di agente nello MI5 e MI6, ma afferma «non dirà mai quello che ho fatto» (Joh Le Carrè «inglese nel profondo» è morto nel dicembre 2020, poco prima di morire aveva chiesto e ottenuto la cittadinanza irlandese in segno di protesta contro la Brexit).

Giovedì 18 luglio 2013

Bankitalia avverte: il PIL cadrà dell’1,9%, la disoccupazione andrà al 13% e per l’Istat in Italia ci sono 9,5 milioni di poveri.

Il Senato approva definitivamente la sospensione della Rata dell’IMU, ma ora serve la riforma altrimenti la rata scadrà a settembre

Una mozione votata da PD, PDL e Scelta Civica prevede la sostituzione del finanziamento pubblico con un sistema di finanziamento volontario da parte dei cittadini.

Il Parlamento greco approva 25.000 licenziamenti di dipendenti pubblici.

Arrestati Salvatore Ligresti e i suoi tre figli: l’accusa è aver falsificato i bilanci Fonsai.

Assolti il Generale Mario Mori e il Colonnello Mauro Obinu: erano imputati per favoreggiamento aggravato alla mafia, di aver favorito la latitanza di Provenzano. L’accusa sostenuta dai PM Di Matteo, Del Bene e Tartaglia aveva chiesto 9 anni per Mori e 6 per Obinu.

Franco Bellacci