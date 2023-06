“Bisogna avere il sole in tasca e ci credeva, e anche se non ci credeva faceva credere gli altri di questa cosa. Lo diceva ai rappresentanti di Publitalia che andavano a vendere la pubblicità, lo diceva ai rappresentanti di Milano 2 che andavano a vedere le case, lo diceva ai dirigenti di Forza Italia. Questo se ci pensa è una delle cose più belle che un uomo possa avere: aveva fame della vita. E’ un signore di quasi 87 anni, con tutti i problemi che ha avuto (tumore, leucemia, covid), è uno che aveva ancora fame di vita. E’ penso che questo sia il messaggio più bello per tutti gli italiani: avere voglia di vivere”. E’ quanto dichiarato da Matteo Renzi, leader di Italia Viva e direttore editoriale del Riformista nel corso dello speciale sulla morte di Silvio Berlusconi andato in onda ieri sera su Canale 5 e condotto da Paolo Del Debbio.

Redazione

Ciro Cuozzo