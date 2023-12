Lo hanno ribattezzato il super tunnel e in effetti non ne hanno mai trovato uno con queste caratteristiche: lungo 4 chilometri, scavato nel punto massimo ad una profondità di 50 metri, vicino alla postazione di confine di Erez.

La galleria sotterranea scoperta dall’esercito israeliano

La gigantesca galleria – scoperta dall’esercito israeliano – dispone di numerose diramazioni, tutte nel territorio palestinese ed è “attrezzata” per compiti militari. E’ provvista di rete elettrica, apparati di comunicazione, porte blindate ed era in grado di permettere – secondo le fonti – il passaggio di mezzi.

La struttura è una di quelle impiegate dai miliziani

Serve per le infiltrazioni nello Stato ebraico, con particolari diversi rispetto a quelle adottate nei cunicoli “difensivi”. Misure contenute, aperture ridotte, concepite per cogliere di sorprese le unità che avanzano o utilizzate come postazioni di tiro pe razzi, lanciagranate, cecchini.

🚨🇮🇱 Scoperto dall'esercito israeliano il più grande tunnel sotterraneo di #Hamas fin qui mai rinvenuto. Lungo circa 4 km, è stato scavato a circa 50 metri di profondità nel Nord di #Gaza. Riscontrata la presenza di armi, linee idrauliche ed elettriche, oltre che di porte… pic.twitter.com/kH1wGmR1M1 — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) December 17, 2023

