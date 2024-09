La cattiva sorte mostra quali sono i veri amici. Nel caso di Gennaro Sangiuliano, coinvolto nell’affaire Boccia, non si può dire sia colpa della sorte. Ma sicuramente il ministro della Cultura ha avuto conferma di amicizie consolidate che gli hanno dimostrato sostegno. Come quella di Maurizio Gasparri, suo testimone di nozze nel matrimonio di Sangiuliano con la moglie Federica Corsini.

Il testimone di nozze Gasparri consola Sangiuliano: “Gli ho consigliato di essere umile”

Gasparri in un breve intervento sul Corriere della Sera ha raccontato del matrimonio di Sangiuliano e del suo rapporto con il ministro. Le nozze risalgono al 2019, “una cerimonia in Campidoglio, veloce, ricevimento in un agriturismo sulla Tiberina, buffet, senza tremila portate, dopo cena si ballava, voto 9”, ha spiegato il senatore di Forza Italia. Dopo quanto rivelato da Maria Rosaria Boccia sulla relazione e dopo l’intervista al Tg1 del ministro, Sangiuliano e la moglie sono in crisi. “Spero che Gennaro trovi la forza di risollevarsi, sta come stavo io quando presi zero spaccato in matematica”, racconta ancora Gasparri.

Gasparri su Sangiuliano: non sapevo nulla sennò… Federica lo perdonerà

Il capogruppo forzista al Senato non aveva idea della relazione di Sangiuliano con la dottoressa Boccia: “Se avessi avuto il minimo sentore sarei intervenuto con amichevole durezza, senza bussare. Su quella donna non mi esprimo che è meglio. Viene dal nulla e nel nulla tornerà presto. Di persone così nella vita se ne incontrano tante, basta schivarle, lui purtroppo non ci è riuscito”. Per Gasparri “Gennaro è un uomo di valore, colto, ha scritto libri impegnativi. Ha commesso degli errori, però lui vale di più. Gli ho consigliato di non arrendersi, di essere umile, presto troverà un’altra occasione”. “Credo che Federica lo perdonerà, se non accadesse, me ne farò carico io” ha aggiunto l’amico e testimone.

Il matrimonio tra Sangiuliano e la moglie Federica Corsini

Il matrimonio con Gennaro Sangiuliano, in passato direttore del TG2, vicedirettore del quotidiano Libero e del TG1, e oggi Ministro della Cultura, risale al 2019, testimone delle loro nozze fu appunto Maurizio Gasparri. La coppia non ha figli, e nel descrivere la sua vita quotidiana Federica Corsini aveva parlato soprattutto del rapporto con il marito: “Più che sulla quantità, puntiamo sulla qualità del tempo che passiamo insieme. Abbiamo una grande passione per i viaggi on the road e ogni anno partiamo per una nuova avventura per condividere esperienze e costruire nuovi ricordi, ma soprattutto per sentirci più vicini. Sappiamo di essere sempre al primo posto nei nostri pensieri”, raccontava ormai nel lontano 2019.

