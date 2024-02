Alfa gareggia al Festival di Sanremo per la prima volta in assoluto. Per il suo esordio, Andrea de Filippi ha scelto di presentare la canzone dal titolo “Vai!”. Il brano, in cui fin dall’inizio si sente un fischiettio, è un misto tra pop dance, rap e qualche inflessione di country. Una canzone giovanile e in cui viene espressa dal cantante tutta la voglia di vivere la vita e le diverse emozioni.

Alfa a Sanremo, il significato della sua canzone

Solo pochi giorni fa, nella sua intervista al Riformista, Alfa spiegava il suo rapporto con la musica e il significato del testo di Vai!: “Ho sempre detto che la musica è il mio migliore amico, è la mia valvola di sfogo, è un modo per elaborare le cose. Per me è questa la musica, ma in generale qualunque passione ti muova un po’ quel fuoco dentro. Le devo molto perché è stata una rivalsa sociale ma non solo: è un grande aiuto emotivo per me scrivere canzoni. Infatti non pubblico tutte le canzoni che scrivo, alcune le scrivo solo giusto per me”.

Il testo di “Vai!”, la canzone di Alfa a Sanremo

Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu

Vai a tempo col respiro e se corri ne avrai di più

Ma se morirò da giovane

Spero che sia dal ridere

Mi han detto se ti senti così vivo

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai vai

Mi han detto punta al sole ma non come Icaro

Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo

Ma se morirò da giovane

Qualcosa avrò da scrivere

Mi han detto aspetta che arrivi il mattino

Dopo prendi tutto e vai

Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai

Mi han detto tempo al tempo

E non avere fretta più

Ricordo che cantavo lì disteso nel letto

Sognandomi cantare ma dentro a un palazzetto

Provo a inseguire il vento

Ma se va fuori rotta

Punterò al cielo aperto

E vedo dove mi porta

Perché anche se non sai dove vai

L’importante è solo che vai, che vai, che vai Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

E vai uh uh

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai.

“Vai!” è il brano di Alfa. Testo di A. De Filippi – I. B. Scott – M. A. Jackson – A. De Filippi Ed. Nelida Music/Mark Jackson Music Publishing/ Gamma Tone Music Publishing – Milano.

