Ieri la Repubblica intitolava così un’intervista allo scrittore israeliano David Grossman: “Grossman: è genocidio. Mi si spezza il cuore ma adesso devo dirlo”. Un volgare falso. Perché è vero che, nel corso dell’intervista resa alla giornalista di Repubblica, Francesca Caferri, il grande scrittore usa più volte quella parola, “genocidio”.

Ma mai per dire che c’è. Anzi, Grossman illustra le ragioni per cui a suo giudizio è inappropriato e pericoloso usare quella parola a proposito di Israele e della guerra di Gaza. Dice Grossman: “‘Genocidio. È una parola valanga: una volta che la pronunci, non fa che crescere, come una valanga appunto. E porta ancora più distruzione e più sofferenza”. Grossman, nell’intervista, spiega di aver sempre fatto di tutto affinché quella parola non fosse usata, e quando dice di avere il “cuore spezzato” non si riferisce affatto al genocidio che c’è, ma al fatto che se ne parli, al fatto che si adoperi ormai diffusamente quella parola, che lui giudica d’uso improprio e distruttivo. Lo spiega anche meglio in una parte appena successiva dell’intervista, quando dice: “Dobbiamo trovare il modo di uscire da questa associazione fra Israele e il genocidio. Prima di tutto, non dobbiamo permettere che chi ha sentimenti antisemiti usi e manipoli la parola ‘genocidio’”.

Non è l’ammissione dell’esistenza del genocidio, come invece lascia intendere – anzi dice proprio – quel titolo contraffattorio: è l’opposto. Salvo credere che Grossman intendesse dire che il genocidio c’è, ma bisogna proteggere Israele dall’accusa. E in quel caso, semmai Repubblica l’avesse intervistato (no, non l’avrebbe fatto), avrebbe titolato diversamente. Qualcosa come: “Genocidio, Grossman: ‘Difendiamo Israele da quell’accusa’”. O salvo credere che Grossman, riferendosi agli antisemiti che “usano e manipolano” quella parola, intendesse dire il genocidio c’è, ma che solo le brave persone hanno diritto di denunciarlo.

La realtà è che era troppo bello avere il celebre scrittore che accusa di genocidio lo Stato degli ebrei e denuncia il genocidio nella guerra di Gaza. E se quella roba non c’è nelle risposte di Grossman – con la conseguenza che l’intervista esce maluccio, rovinando il giochino – allora quella roba te la inventi e la infili nel titolo falso. Lui non l’ha detta (semmai ha detto il contrario), e dunque ci pensiamo noi e gliela facciamo dire lo stesso. Che è un po’ un ripiego, d’accordo, ma insomma meglio di niente.

Iuri Maria Prado