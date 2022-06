Cammina prima al centro della strada, poi, voltandosi, si rende conto del sopraggiungere di un furgone e quindi si sposta sulla destra quando il conducente del mezzo inverte bruscamente la direzione e travolge di proposito la donna. Sono le 11.31 in via Verdi a Volla quando le telecamere registrano la follia di un uomo attualmente ricercato dai carabinieri e ritenuto responsabile anche di altri due investimenti, avvenuti sempre in mattinata a Cercola, altro comune in provincia di Napoli.

Sono tre le persone travolte: oltre alla donna di 40 anni di Volla, anche un’altra donna di 47 anni investita in viale del Progresso a Cercola e un uomo di 73 anni travolto nella stessa strada poco dopo. Quest’ultimo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale del Mare di Ponticelli, periferia est di Napoli, dove si trovano anche le due donne per fortuna in condizioni meno serie.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco, dopo indagini serrate avviate in mattinata, hanno rinvenuto il furgone, un Fiat Dobló di colore bianco, abbandonato nel rione De Gasperi di Ponticelli. Continuano invece le indagini per identificare e rintracciare la persona che era la guida.

seguono aggiornamenti

IL VIDEO DEL FURGONE CHE TRAVOLGE UNA DONNA E SCAPPA VIA

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo