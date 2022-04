Ha lottato ma non ce l’ha fatta. Qualiano, comune a nord di Napoli, piange un giovane mamma, Imma Treccagnoli, 42 anni, deceduta nelle scorse ore in seguito a una grave malattia. La donna, sposata e madre di due figli, verrà salutata per l’ultima volta nel pomeriggio di mercoledì 27 aprile alle 16.30 presso la parrocchia SS. Maria dell’Immacolata di Qualiano.

Una notizia che ha scosso la comunità partenopea, sconvolta dalla prematura scomparsa di Imma che da circa un anno lottava contro un tumore. Una malattia che negli anni passati ha stroncato la vita anche della mamma della 42enne.

Sul gruppo social”La Voce di Qualiano” si legge: “Di fronte alla morte ogni parola sembra superflua. Eppure, in questi momenti di sconforto e dolore è importante trovare le parole adatte per mostrare la propria vicinanza e dispiacere alla famiglia Treccagnoli e Mangione per la prematura scomparsa di Treccagnoli Imma a causa di un brutto male. Una giovane moglie e mamma, una donna straordinaria voluta bene da tutti. Una bellissima persona che aveva davanti a sé tutta la vita. Ci uniamo a voi e al vostro momento di dolore profondo, vi siamo vicini in questa disgrazia che la vostra bella famiglia non meritava.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che si stanno rincorrendo in queste ore sui social per ricordare una giovane mamma strappata alla vita troppo presto.

