Tragedia nel corso della notte nel cuore di Torino, dove una giovane donna di 25 anni di nome Cristal Briones ha perso la vita in un incendio scoppiato in una portineria situata in corso Vittorio Emanuele II, all’incrocio con corso Vinzaglio. Le fiamme si sono propagate intorno alle 4 del mattino, avvolgendo l’appartamento del custode. La probabile causa del decesso è stata l’asfissia provocata dal fumo.

Intossicati anche i genitori, ricoverati in ospedale

Altre due persone presenti nell’abitazione, i genitori della vittima, di origine filippina, sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Il padre, che svolge proprio il ruolo di custode dello stabile, e sua moglie sono ricoverati con prognosi riservata.

Torino, le cause dell’incendio in Corso Vittorio Emanuele

Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, l’incendio potrebbe essere stato causato da un guasto alla canna fumaria, ma non si escludono altre ipotesi, come un possibile corto circuito. Lo stabile è stato dichiarato inagibile a seguito dei danni subiti.

Seguono aggiornamenti

