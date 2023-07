Notte di panico all’aeroporto di Catania dove nella serata di domenica 16 luglio un incendio a interessato lo scalo siciliano Vincenzo Bellini provocando la fuga dei passeggeri tra urla e lacrime oltre a danni ingenti. L’aeroporto è stato infatti chiuso ai voli fino alle 14 di mercoledì 19 luglio.

L’allarme è stato lanciato alla Sala operativa dei vigili del fuoco alle 23:29. Sul posto sono arrivate più squadre dei pompieri a lavoro tutta la notte per domare le fiamme. In mattinata la stessa centrale operativa dei vigili del fuoco ha comunicato che l’incendio “è stato circoscritto e spento dalle squadre intervenute anche dalla sede centrale del comando etneo”. L’aerostazione, tuttavia, è invasa dal fumo e sono ancora in corso le operazioni di controllo e bonifica dello scalo.

Non risultano feriti, solo persone leggermente intossicate dal fumo. Sono invece sette gli aeromobili fermi nell’aeroporto di Catania chiuso dopo l’incendio. Quasi tutti i voli da e per Catania sono stati cancellati: spetterà ad ogni singola compagnia aerea riprogrammare i collegamenti in funzione della propria disponibilità di velivoli. La Sac, la societa’ di gestione dell’aeroporto etneo, fa sapere che non è di propria competenza un nuovo piano di arrivi e partenza durante la fase dei lavori che terrà chiuso l’aeroporto, né di voli dirottati in altri aeroporti.

“Causa incendio sviluppatosi in aerostazione – si legge nel messaggio diffuso via Twitter – le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 del 19 luglio. Non si registrano danni a persone, ringraziamo vigili del fuoco, enti di Stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente”. Tutti i voli in arrivo e in partenza da Catania risultano al momento cancellati con poche esclusioni: un volo da Tel Aviv delle 9 al momento risulta in arrivo alle 15 ma sarà deviato su un altro scalo, il Ryanair da Milano della prima mattinata è atterrato a Trapani.

Da qui l’invito rivolto via social dal sindaco di Catania, Enrico Trantino, ai viaggiatori perché non si rechino a Fontanarossa “per intuibili gravi disagi alla circolazione”.

