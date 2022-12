Scoppia incendio in un’abitazione, le fiamme si propagano anche nell’appartamento che si trova al piano superiore dove un uomo di 47 anni ha perso la vita. Dramma in provincia di Napoli dove nella serata di ieri, martedì 20 dicembre, i carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli sono intervenuti al civico 18 di via Puccini dopo le numerose segnalazioni arrivate e relative a un rogo avvenuto nell’abitazione.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. Distrutta l’intera abitazione e coinvolto in parte anche quella del piano superiore. E proprio in quest’ultima, probabilmente per il fumo inalato, ha perso la vita il 47enne Giosuè Giugnese. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia.

Indagini in corso per chiarire dinamica. I vigili del fuoco sono a lavoro per scoprire le cause che hanno provocato l’incendio costato la vita all’uomo.

“La nostra città è scossa da una tragedia. Un nostro concittadino è morto in un incendio divampato nella propria abitazione nel centro storico. L’amministrazione comunale esprime la propria vicinanza ai familiari e agli amici. R.i.P.” ha commentato il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro.

Redazione

Ciro Cuozzo