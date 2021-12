E’ di un ragazzino di 15 anni con ustioni al volto e la nonna 81enne con problemi respiratori il bilancio di un incendio avvenuto domenica sera, 19 dicembre, in un’abitazione in via Migliara ad Anacapri. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, sono divampate in seguito a una fuga di gas che ha provocato una fiammata dando poi via al rogo.

Sia la nonna che il nipote sono stati portati dal 118 all’ospedale Capilupi di Capri. Poi nella notte il giovane è stat trasferito in elisoccorso a Napoli al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Il rogo è avvenuto in un locale adiacente l’abitazione principale dove vive l’anziana donna che il nipote domenica sera è andato a trovare. A lanciare l’allarme i familiari e i vicini di casa. Il primo a soccorrere i due è stato il genitore del 15enne che vive nelle vicinanze. Quando sono stati soccorsi, nonna e nipote erano in stato di semi incoscienza.

seguono aggiornamenti

