Ricoverata in ospedale, ha prima acceso una sigaretta, poi quando ha visto il materasso prendere fuoco ha provato a fuggire tirando il tubo dell’ossigeno e causando l’ampliamento delle fiamme che l’hanno travolta. E’ quanto accaduto in mattinata all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove una donna è rimasta gravemente ustionata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Caivano, allertati dal 112, e intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, l’incendio è avvenuto in una sala Covid dell’ospedale.

Incendio in ospedale: la donna trasferita al Centro Grandi Ustionati

La donna, 67 anni, era sotto terapia con l’ossigeno quando ha deciso di accendersi una sigaretta. A quel punto il materasso ha preso fuoco e nel tentativo di fuggire la paziente avrebbe tirato il tubo dell’ossigeno causando l’ampliamento delle fiamme che l’hanno completamente travotla. L’incendio è stato immediatamente domato dagli infermieri presenti nelle sale vicine con la paziente rimasta gravemente ustionata. Necessario il trasferimento al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli dove è ricoverata in prognosi riservata ma, per fortuna, non in pericolo di vita. Avrebbe riportato ustioni su circa il 40% del corpo.

L’incendio è stato completamente domato in quanto limitato alla postazione della paziente.

