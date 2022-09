Fiamme alte e visibili da alcuni punti della città sono divampate nella notte di sabato sera mentre Pozzuoli era piena per le ore della movida. Le fiamme hanno distrutto in pochi minuti la struttura in legno che dal mare si estende in piattaforma sugli scogli e poi sale verso la strada del lido.

L’Agi riporta che sono stati momenti molto concitati quelli vissuti sabato notte in via Napoli, tra il quartiere napoletano di Bagnoli e il comune di Pozzuoli. Le fiamme sono divampate alle 23.30 quando nel’area c’è una lunga coda di auto in marcia verso i locali del lungomare di Pozzuoli. Il fuoco è stato domato dopo un’ora.

Il traffico è rimasto bloccato a lungo e sono state anche chiuse le carreggiate da una parte e dall’altra della strada. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento ma non si esclude la pista dolosa. I proprietari hanno riferito di non aver ricevuto minacce di alcun tipo. Non è ancora chiara l’origine dell’incendio e sono subito scattate le indagini del caso.

