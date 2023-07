Il drammatico incendio avvenuto in un centro per anziani a Milano costato la vita a sei persone, ha portato prepotentemente al centro dell’attenzione la questione della disponibilità e dell’efficienza delle strutture di assistenza per gli anziani. E analizzando i numeri emergono tutte le criticità del nostro Paese sul tema.

L’Italia ha, infatti, una media di solo 19 strutture per assistenza agli anziani ogni mille residenti over 65: ultimo posto in una classifica che ha messo a confronto l’Italia con altri sette Stati: Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Svezia. Le nostre inefficienze sull’aiuto alla terza età sono contenute nello studio elaborato dall’Ufficio valutazione e impatto del Senato, dal titolo “Il Servizio sanitario nazionale compie 45 anni”.

Le Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), nate in Italia verso la metà degli anni ‘90, rappresentano una risposta significativa, ma parziale. Al 2020 (ultimi dati completi disponibili) il numero di queste strutture presenti nel nostro Paese è di 4.629 (rispetto alle 2.475 del 2007). Queste comprendono strutture pubbliche, convenzionate con il pubblico e private, distribuite come segue: 2.651 al Nord, 668 al Centro, 493 al Sud e 817 nelle Isole.

Una condizione di arretratezza che cozza con i numeri che ci collocano ai vertici delle classifiche sull’aspettativa di vita alla nascita (83 anni) e sull’aspettativa di vita in salute (71,9 anni). Gli stili di vita fanno la differenza, ma ancora troppa strada deve essere fatta per migliorare la qualità dell’assistenza agli anziani.

Marco Di Maio

