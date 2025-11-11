In periferia
Incendio Tor Sapienza, fiamme in un edificio occupato da senzatetto. Uomo si lancia dai piani alti: è grave in ospedale
Le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso nella periferia est di Roma, zona Tor Sapienza, dove questa mattina alle ore 7 è divampato un grande incendio in via Cesare Tallone, nel municipio I, all’interno di un grande edificio abbandonato e occupato da senzatetto, così come altre strutture della zona. Al momento non si registra alcun morto, ma un ferito grave. Un uomo infatti per mettersi in salvo dalle fiamme è stato costretto a lanciarsi da uno dei piani più alti, finendo in codice rosso all’ospedale Pertini. Gli operatori del 115 sono riusciti a gestire il fuoco con due autobotti e un’autoscala, mentre la struttura è ancora avvolta da nuvole di fumo. Sul posto anche polizia e carabinieri.
In aggiornamento
