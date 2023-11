E’ di due morti (giovani di 24 e 26 anni) e almeno otto persone ferite il drammatico bilancio di un incidente avvenuto all’alba di mercoledì primo novembre in viale Forlanini, strada che porta all’aeroporto di Linate. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, tutto sarebbe nato da un tamponamento avvenuto poco prima delle 5.30 tra due auto, una Volkswagen Polo e un’Opel Zaffira, entrambe con a bordo tre persone: un gruppo di giovani che tornava da una festa di Halloween e una famiglia.

I passeggeri sono scesi in strada sia per verificare i danni che per allontanarsi perché da una delle due vetture usciva del fumo. Nel frattempo è sopraggiunta una terza vettura, una Peugeot, che si è schiantata contro l’auto sulla quale fino a pochi secondi prima viaggiava una famiglia con una bambina di otto anni. Un impatto terribile, dovuto probabilmente alla velocità sostenuta con la quale procedeva la vettura, costato la vita al conducente, un ragazzo di 26 anni, e all’altro occupante, un 24enne deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso del San Raffaele.

Incidente Milano, tra i feriti anche una bimba: due sono gravi

Le altre persone ferite sono state trasportate ai pronto soccorso degli ospedali San Raffaele, Policlinico e Niguarda. A preoccupare sono le condizioni di due degli otto feriti. Sul posto oltre alla polizia locale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, cinque ambulanze e tre auto mediche. Indagini in corso per cristallizzare la dinamica dell’incidente. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Il viale ad alto scorrimento che porta all’aeroporto di Linate risulta ancora chiuso dopo il grave incidente.

La dinamica della tragedia: positivo all’alcoltest giovane che ha tamponato auto famiglia

Secondo i primi accertamenti della polizia municipale, un primo veicolo, guidato da un giovane sui venticinque anni di Cinisello Balsamo, avrebbe urtato a forte velocità l’auto che lo precedeva, con a bordo una famiglia. Il giovane sarebbe stato in compagnia di una donna. A quanto apprende Adnkronos, il ragazzo sarebbe stato sottoposto all’alcoltest e sarebbe risultato positivo. Dopo qualche minuto dal primo tamponamento, è sopraggiunta un’altra vettura, guidata da due giovani nati tra il 1995 e il 1999. Questa si sarebbe scontrata con l’auto della famiglia, nel frattempo scesa e messa in salvo. I due giovani sono morti: uno sul colpo, l’altro poco dopo al San Raffaele. I feriti dell’incidente sono stati smistati tra gli ospedali Niguarda e il San Raffaele.

