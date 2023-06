”Martedì sera, intorno alle 20, ho incrociato quella Lamborghini davanti a casa. Ero col cane alla rotatoria di via Salorno, all’incrocio con via Bedollo. Andavano verso via San Candido, una strada larga e lunga dove a tutte le ore vengono a correre”. È quanto afferma un testimone ascoltato dall’AdnKronos, ovvero Francesco, 41 anni, che la sera prima dell’incidente all’Axa costato la vita al piccolo Manuel ha visto l’Urus con i 5 YouTuber a bordo all’Infernetto, il quartiere dove i ragazzi vivono.

”Ricordo bene che avevano i finestrini abbassati e ridevano tra loro, erano allegri. Li ho sentiti accelerare appena superata la rotatoria da via Salorno, mi è rimasto impresso perché ho pensato a quanto fosse silenziosa. Ho pensato, ‘ecco i soliti figli di papà col bolide”, ha detto il 41enne.

“Quando invece ho visto le foto dell’incidente ho ricollegato e ho provato una gran rabbia. Chissà, se avessi saputo, avrei potuto far qualcosa. Avrei potuto dirgli di andar piano. Vedere quelle foto, realizzare che erano lì, a due metri da me… un pugno allo stomaco”, ha concluso il testimone.

