La notizia del grave incidente che ha coinvolto Andrea Dovizioso rimbalza sul web. L’ex pilota di MotoGp è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale fiorentino di Careggi in codice tre. Secondo le prime informazioni, nella caduta avrebbe riportando un trauma cranico ma non è in pericolo di vita.

Andrea Dovizioso è legato da diversi anni alla bellissima Alessandra Rossi che in passato ha speso parole d’amore per il pilota raccontandone pregi e difetti “Andrea è vero, nel bene e nel male. A volte gli dico di essere più diplomatico, invece lui dice sempre quel che pensa. E poi, anche se fa il durone, è tenero. Difetto? Diciamo che è pignolo su certe cose, gli piacciono le cose fatte a modo suo. Ma sono ariete anche io, in questo ci assomigliamo.”

L’incidente sulla pista da cross di Terranuova Bracciolini in Valdarno

Dovizioso, 38 anni, è caduto dalla sua moto mentre si stava allenando nella pista da cross di Terranuova Bracciolini in Valdarno, provincia di Arezzo, in località Il Tasso. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 per i soccorsi.

Andrea Dovizioso “è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Ringrazio tutti i soccorritori intervenuti e i nostri sanitari che lo hanno attualmente in cura. Forza Dovi!”, ha scritto su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, fornendo aggiornamenti sull’incidente.

Il primo incontro tra Andrea Dovizioso e Alessandra Rossi

Alessandra Rossi in una lunga intervista ha parlato del primo incontro con l’ex campione di MotoGp “Io lavoravo per la Monster e a quei tempi stavo con un altro pilota, Anthony West. Con Andrea ci si salutava nel paddock, ciao, ciao, anche se tempo dopo lui mi ha confessato che mi aveva già notato. L’incontro vero al Supercross di Genova.”

“I piloti sono un po’ egoisti” le parole di Alessandra Rossi

Ci siamo trovati alla festa, io che alle feste non ci andavo mai, ma quella sera ero assieme a Cairoli. A un certo punto arrivò anche Andrea. Io ero libera da poco, lui anche… Secondo me quella sera era un po’ ubriaco, fatto sta che si è lanciato, si è dichiarato. Stare con i piloti? Forse il termine è un po’ brutto, ma direi che sono un po’ egoisti. Però devono esserlo, il loro lavoro glielo impone. Tu lo sai e lo accetti.”

La carriera di Andrea Dovizioso

Campione del mondo nella classe 125 nel 2004 con la Honda, ha corso in MotoGp dal 2008 al 2022. Dopo i primi anni sempre in Honda, una vittoria in Gran Bretagna nel 2009, e una breve parentesi in Yamaha, dal 2013 al 2020 è stato il pilota di punta della Ducati. Con la Rossa di Borgo Panigale ha vinto 12 Gran Premi, concludendo al secondo posto in classifica nel Mondiale per tre stagioni consecutive, tra il 2017 e il 2019.

In quegli anni è stato il principale rivale di Marc Marquez, all’epoca quasi imbattibile. Dopo altri 19 Gp in Yamaha, a fine 2022 la decisione di ritirarsi. Il 16 febbraio 2023 Dovizioso è stato nominato leggenda della MotoGP per la sua lunghissima carriera e premiato al gran premio del Mugello.

