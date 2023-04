Cos’è successo con esattezza domenica mattina sul ponte Matteotti, nel quartiere Prati di Roma? È la domanda che si fa chi indaga sull’incidente che ha visto protagonista il bomber della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile, che al volante della sua Land Rover Defender si è schiantato contro il tram 19 mentre a bordo della vettura assieme all’attaccante 33enne c’erano anche le figlie Michela e Giorgia, di 10 e 8 anni.

Una dinamica ancora da accertare perché le versioni di Immobile e del macchinista Atac alla guida del tram, il 45enne M.V., non combaciano affatto: quest’ultimo, assistito da un avvocato, ha spiegato alla polizia municipale che il tram è stato colpito dall’auto “dopo che ero partito con il semaforo verde, ci è arrivata addosso come un missile”, le parole riportate dall’edizione romana del Corriere della Sera. Il bomber della Lazio, assistito dal legale Erdis Doraci, sostiene invece che il mezzo pubblico sia “passato col rosso”.

“Tre testimoni dicono che Ciro sia passato con il verde. Queste persone ci hanno contattato per raccontare quello che hanno visto”, ha spiegato Doraci a Repubblica.“La dinamica che abbiamo registrato da queste persone è la stessa che sostiene Ciro. Mi preme puntualizzare la necessità di smorzare i toni, anche perché per fortuna nessuno ha riportato lesioni gravi in questo incidente“, ha aggiunto l’avvocato.

Roma servizi per la mobilità invece smentisce “nel modo più categorico” qualsiasi malfunzionamento del semaforo all’incrocio teatro dell’incidente: le verifiche effettuate subito dopo lo schianto di domenica mattina, che ha visto complessivamente ferite 11 persone, hanno evidenziato che l’impianto fosse perfettamente funzionante.

Al vaglio dell’indagine affidata alla polizia municipale del I Gruppo Prati ci sono diversi fattori che potrebbero aver provocato l’incidente. Uno è la velocità tenuta dal calciatore: il sospetto, per ora tutto da confermare, è che la Defender dell’attaccante della Lazio andasse oltre i 50 chilometri orari consenti in quel tratto di strada.

Secondo i calcoli del sito cityrailways, il Land Rover Defender di Immobile correva a 80 all’ora. Nello scontro l’auto è stata completamente distrutta nella parte anteriore, con tanto di esplosione degli airbag: dall’altra parte il tram Atac è stato sbalzato dalle rotaie.



Intanto Immobile potrebbe essere dimesso oggi dal Gemelli, dove il calciatore si trova sotto osservazione insieme alla figlia Michela: la più piccola, Giorgia, è invece stata dimessa dal Bambin Gesù. L’obiettivo del bomber della Lazio è tentare il recupero lampo in vista del big match contro l’Inter a San Siro il prossimo 30 aprile.

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni