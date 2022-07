Brutta disavventura per Marco Travaglio. Il direttore de Il Fatto Quotidiano è stato protagonista di un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze. Come riportato dall’agenzia AdnKronos, il giornalista alla guida della sua Smart si è scontrato contro una BMW a Roma, in zona Trastevere.

La vettura di Travaglio, in arrivo da via dei Genovesi, avrebbe impattato contro la seconda auto proveniente invece da via della Luce. Sia il giornalista de Il Fatto che l’altro conducente sono usciti illesi dalle auto, si sono fermati e hanno atteso l’arrivo degli agenti che hanno effettuato i primi rilievi mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12:30 di sabato, sul posto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma. Secondo quanto scrive Leggo, la Smart di Travaglio avrebbe terminato la sua corsa sui tavolini, sopra un marciapiede, di un ristorante della zona.

